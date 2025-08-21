Oficial: Loïc Badé firma con el Bayer Leverkusen

El Bayer Leverkusen ha hecho a primera hora de la tarde oficial el fichaje de Badé hasta el año 2030. "Con esta configuración en defensa, somos competitivos al más alto nivel. Loïc es un jugador contundente e inteligente en el juego", ha explicado Simon Rolfes, director general deportivo del club alemán. Salvo que un club comunique oficialmente las cifras de la operación, algo inusual, los datos no suelen ser exactos. Sobre todo porque este tipo de traspasos llegan acompañados de múltiples cláusulas. La venta ronda en dinero fijo los 28 millones de euros, a los que hay que sumarle otros tres en variables. Es decir, superará en algo los 30 millones de euros. Además, hay que añadirle un tanto por ciento de una posible venta futura. En definitiva, una buena gestión que oxigena las ruinosas arcas de la entidad de Nervión.

Pero la ruina es tan salvaje que ni siquiera este traspaso permitirá inscribir a todos los jugadores. Vargas será el siguiente que será dado de alta en la Liga. El club está obligado a seguir vendiendo para inscribir al resto y también para poder hacer los fichajes necesarios que aún no han llegado. Las salidas de Juanlu y Carmona están en proceso de finiquitarse. La historia del Nápoles y Juanlu empieza a aburrir a todos los protagonistas. Los italianos no dejan de enredar. No obstante, su traspaso parece estar casi cerrado por alrededor de 18 millones de euros. Por otro lado, el acuerdo entre el Sevilla y el Nottingham parece concretado: 9 millones de euros más dos en variables, más un tanto por ciento en unas futuras plusvalías. El canterano medita su salida mientras sus agentes llegan al acuerdo definitivo. Todo indica que en cualquier momento podrían cerrarse las dos ventas.

Pero hay más. Pedrosa busca una salida, Iheanacho también negocia con el fútbol turco, Peque trabaja en buscar otro destino... sin perder de vista que Lukebakio y Agoumé están en el mercado. El Sevilla es, ahora mismo, una tormenta. Veremos a ver cómo acaba la historia, porque Cordón, además de recaudar, deberá acertar en los fichajes necesarios.