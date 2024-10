Navas quiere hacer historia en su último derbi

Jesús Navas pretende firmar otro registro histórico antes de retirarse. El canterano está dispuesto a forzar para participar en el que será su último derbi. A pesar de los deseos del entrenador, su intención de dejar el fútbol a final de año es definitiva. Con Navas no deberíamos afirmar este asunto con rotundidad, pero su cadera ha dicho basta. El canterano vive un calvario cada vez que juega un partido y llega a casa con muchísimo dolor. Su familia ya le ha recomendado que se detenga, ya que podría poner en peligro su estado físico para el futuro. La decisión está tomada.

De esta forma, el derbi del domingo será el último. Sin duda, un momento muy emocionante. Pero, además, tiene la posibilidad de superar otro registro histórico. En este momento, está empatado con Joaquín a 27 partidos. Son los dos futbolistas que más veces han disputado este especial encuentro de rivalidad. Si Navas participa el domingo, se convertirá en el jugador con más derbis disputados (28).

En esos 27 partidos acumula estadísticas de todo tipo: no ha marcado ningún gol, ha dado cuatro asistencias y ha provocado un gol en propia puerta. Suma un total de 11 victorias, 10 empates y 6 derrotas. Además, si jugase y ganara, también pasaría a ser el futbolista con más victorias en los derbis ligueros. Ahora mismo está empatado con San José y Diego a 10. Datos y más datos que redondean la carrera gloriosa de una leyenda. Si no varían sus planes, que parece que no lo harán, Navas vivirá el domingo su último derbi. Otro día para recordar.