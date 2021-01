UD Mutilvera-Real Betis: horario y dónde y cómo ver y escuchar el partido

Todo estaba en el aire debido a los problemas de contagios por el coronavirus.Hasta esta misma mañana no hemos conocido la lista de convocados tras los positivos de un par de miembros trabajadores cercanos a la primera plantilla, pero lo que tenía claro El Ingeniero del Real Betis es que no iba a recuperar a ni uno solo de los nueve lesionados que tenía en el derbi. Estas carencias deberán ser gestionadas con cautela e inteligencia ya que el lunes espera en Liga el Huesca y todo lo que no se una victoria sería un palo muy grande tras la imagen del derbi. Todo hace indicar que habrá una mezcla de titulares y suplentes, pero es un hecho que Guido Rodríguez será de la partida, ya que está sancionado en el campeonato doméstico. Además de los damnificados, Sergio Canales va a ser reservado y tampoco viaja a Navarra.

Sea como fuere y a pesar de los problemas en cuanto a lesionados y contagiados, Pellegrini no quiere excusas y les ha pedido a los suyos que estén concentrados y no piensen en la debilidad a priori del rival: "Lo conocemos poco. Conocemos la historia de la Copa, en la que se dan situaciones en las que un equipo de división menor gana a uno de mayor. Ya vivimos el partido ante el UCAM y su dificultad. Entrar con las mismas ganas, conocimiento y convencimiento de hacer un buen partido. Si no entramos con la concentración necesaria vamos a pasar un mal rato".

En el campeonato regular, la UD Mutilvera se encuentra ahora mismo en el ecuador de la clasificación del Grupo 2B de Segunda división B. El conjunto dirigido por Andoni Alonso ha disputado hasta el momento ocho encuentros ligueros en los que ha acumulado tres triunfos, dos empates y tres derrotas.

CÓMO VER Y ESCUCHAR EL PARTIDO

El Betis visitará al Mutilvera este miércoles a las 17:00 horas y se podrá ver por televisión en directo a través de la aplicación de pago DAZN. Se puede acceder a ella a través del ordenador, Smartphone, tablet, PlayStation y Smarts TV.

Además, lo podrás escuchar en el Tiempo de Juego Local de la Cadena Cope (105.8FM), con la dirección de Rafael Almansa, y a través de nuestras Apps de tiempo de Juego y Cope desde media hora antes del comienzo del choque (16,30h).