Monchi: “No soy ningún salvador porque no hay nada que salvar”

Monchi ha vuelto, ya es una realidad. El presidente Pepe Castro ha escenificado en la mañana del lunes el regreso de la persona clave en la irrupción del Sevilla en la grandeza. Monchi asume el cargo de Director General de fútbol, con poderes para ser parte importante en la remodelación que quiere llevar a cabo el club. Con su regreso, el presidente Castro le da un giro a la situación. Estas son algunas de las ideas más interesantes que ha dejado en su presentación:

El regreso: “No vengo al Sevilla porque sea sevillista, que lo soy. Vengo porque es la oferta más atractiva que tenía. No vengo porque el Sevilla tenga un problema, es un club admirado en toda Europa. No soy ningún salvador de nada porque nada hay que salvar. No tengo que salvarle el culo a nadie. Vengo a contribuir en un Sevilla que se pueda codear con la élite".

Venta del club: “Lo único que he percibido en las conversaciones con el presidente y algunos grandes accionistas es ilusión. Crecimiento de la sociedad, creyendo en el futuro. No he tenido la sensación de que vayan a vender sus acciones porque lo mismo hubiera tomado otra decisión. Y si por lo que fuera deciden vender sus acciones, que no el club, les pido eso, que lo hagan como sevillistas”.

Caparros: “No se puede descartar a Caparrós como entrenador del año que viene, hoy en día tiene un entrenador capacitado. He hablado con Joaquín dos veces estos días, y tengo que sentarme con él para saber también su idea de futuro, pero sería absurdo descartar a Joaquín como entrenador del año que viene”.

Otras ofertas: “Con el Madrid no ha habido nada. Los ofrecimientos han llegado de otros sitios. El Arsenal fue el club que más interés demostró. Al final tomé la decisión de aceptar la llamada del Sevilla porque profesionalmente era la mejor”.

Responsabilidad: “Gente del fútbol fuera de Sevilla me ha dicho que no se ganaba nada en los regresos, que los de las segundas partes nunca fueron buenas... pero me quedo con lo que me dijo Víctor Orta cuando hablamos, que me dijo que la segunda parte de El Padrino fue mejor que la primera. Soy ambicioso y vengo para dar una vuelta de tuerca, para tratar de contribuir en ello, porque marcando metas ambiciosas se logran las cosas”.