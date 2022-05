Monchi: "No hay otro camino que el proyecto de Lopetegui"

Sólo unas horas después de lograr el pasaporte para jugar la Liga de Campeones el año que viene, Monchi confirmaba en Cope Más Sevilla con rotundidad la continuidad de Lopetegui en el banquillo: “Sabe que tiene contrato en vigor y lo que yo pienso de él. No hay otro camino que seguir con el proyecto de Lopetegui. No hay que reforzar nada. Es un entrenador en el que confiamos. No hay debate. Hay que sentarse a buscar los puntos para seguir creciendo. Los proyectos duraderos también tienen dientes de sierra y hay que tener la confianza en que la parte baja sea la menos y la alta la mayor”. Para Monchi, el hecho de que parte de la afición haya mostrado su distanciamiento con el juego del equipo no forzará la decisión sobre el entrenador: “Si fuera por parte de la afición, Julen no hubiese venido. Claro que hay desgaste después de una temporada tan complicada, pero es un entrenador muy fiable”.

Todo indica que en las próximas semanas las partes se reunirán para tomar una decisión definitiva. Nadie puede negar que en los últimos meses ha habido un distanciamiento. Tampoco hay que descartar que el entrenador entienda que su ciclo ha terminado y acabe aceptando alguna de las ofertas que le puedan llegar. La continuidad de Lopetegui parece más cercana en este momento, pero no hay que dar el asunto aún por cerrado.

Una vez abordado este asunto, Monchi era también crítico con parte de la temporada: “Sólo estoy contento con la Liga que hemos hecho. Sé lo difícil que ha sido afrontar muchos partidos con tantas bajas. Pero hemos cometido más errores de los permitidos en la élite. El primero que tiene que someterse al análisis soy yo y ver si estoy preparado para mantener esta exigencia”. A la Liga sólo le quedan unos días, pero el director deportivo anuncia un verano laborioso y largo: “Lo que no podemos es seguir perdiendo dinero. Será un verano estratégico. Habrá que tener mucha paciencia porque la economía está delicada. Llevamos dos años sin ventas fuertes. No es momento de dispendios fuertes. Y no podemos olvidar que la plantilla del Sevilla es muy buena”.

