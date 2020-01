Monchi: “Lo de la Copa no lo tapa nada, aunque ganemos la Liga y la Europa League”

El Sevilla hizo el ridículo ante el Mirandés, por lo que el día después ha sido duro. Las críticas han cargado con dureza sobre el club por lo ocurrido. Era el día de dar la cara y así lo han hecho Monchi y Pepe Castro en la presentación de Suso. Para Monchi, no hay excusas: "Es un golpe importante en la línea de este proyecto. El crecimiento del club se debe a la ambición y el día de ayer es una mancha importante y hay que asumirlo y pedir responsabilidades a todos, futbolistas, cuerpo técnico y dirección deportiva. Tenemos que recapacitar y a partir de ahí la vida sigue. Este equipo no se acoge a la comodidad".

El director deportico hizo un análisis sincero de lo ocurrido: "No me quiero acoger a que el equipo no estaba metido, pero se dio la tormenta perfecta. Ellos fueron superiores en todo. Nos ganaron puramente con fútbol. Hay que seguir adelante, pero sabiendo que tenemos una mancha dura y grande. Lo de ayer no lo tapa nada, aunque ganemos la Liga y la Europa League. Fue un día duro como cualquier otra derrota en este club".

Una vez analizado el tropiezo, Monchi se centró en explicar los motivos del fichaje de Suso: "Es por 18 meses, hasta junio de 2021, y la opción de compra es libre u obligatoria en función a una serie de circunstancias colectivas e individuales. A Suso lo he querido contratar varias veces en mi carrera. Tiene calidad en los últimos metros, desborde, visión de juego... Me gustaba desde que hacía pareja con Aleix Vidal en el Almería. Es distinto a lo que hay en la plantilla. Ha sido una negociación larga, ellos querían venderlo ya, luego una opción obligatoria en términos diferentes. La voluntad del jugador de venir ha ayudado mucho".