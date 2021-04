Mandi cambia el Betis por el Villarreal

Algo se ha hecho mal con Aissa Mandi. Desués de varios meses asegurando el entorno del jugador que varios equipos de primer nivel europeo como Liverpool, Inter de Milán o Lyos estaban tras los pasos del internacional argelino y que el Betis lo iba a tener muy complicado para renovarlo, este martes trascendía ya públicamente cuál será el destino final del central, que termina contrato el próximo 30 de junio con el Betis. Finalmente, será el Villarreal el conjunto que se hará con los servivios del defensa, según informaba Juan Igual, compañero de Cope en Castellón, en el El Partidazo.

Algo se ha hecho mal con este futbolista porque, si bien el Betis no debía hipotecarse para renovarlo, no es normal que el niño bonito de muchos directivos verdiblancos termine marchándose a un rival directo de los verdiblancos sin dejar ni un solo euro en las arcas de La Palmera. Una gestión nefasta para un futbolista que al final no ha encontrado acomodo en esos transatlánticos europeos.

LA REAL MANDA AL BETIS A PELEAR CON EL VILLARREAL

Los cinco empates consecutivos de los de Pellegrini han dado opciones a la Real Sociedad de poner tierra de por medio en la pelea por la quinta plaza. Tras la victoria de los de Alguacil ante el Eibar, el Betis se queda a tres puntos de los donostiarras, pero con el golaverage perdido, por lo que la distancia real son dos partidos. Una diferencia que se antoja muy complicada en la planta noble bética, ya que en el calendario realista solo resta un encuentro complicado, frente al Atlético de Madrid, de aquí a final de temporada. Visto lo visto, el Betis se centra ahora en asegurar esa sexta plaza en lucha directa con el Villarreal, que anda sumido también en la Europa League. Cinco partidos a cara de perro donde los béticos deben volver de forma inmediata a la senda del triunfo.