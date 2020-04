Los capitanes del Real Betis: "Había que buscar estabilidad en medio de este caos que hay en el mundo"

Los cuatro capitanes del Real Betis, Joaquín, Andrés Guardado, Aissa Mandi y Javi García, han mostrado su más absoluta satisfacción con el acuerdo alcanzado por el club verdiblanco, que comprende una rebaja salarial del 15 por ciento y que supondrá no tener que acogerse a un ERTE y evitar, de esta forma, el despido de más 400 trabajadores del club. En una entrevista múltiple concedida a los medios de la entidad (que aquí puedes disfrutar en su totalidad), los cuatro eran de la idea de que este era el momento de ofrecer tranquilidad y de arrimar el hombro en busca de un bien común.

Por jemplo, el mejicano Guardado lo tenía claro a la hora de hablar de este asunto: "Desde que se estaba con los rumores de que en otros clubes había negociaciones sabíamos que era cuestión de tiempo que entráramos nosotros. El club se acercó y siempre hemos estado con disposición y sabíamos que era necesario por la situación llegar a este acuerdo y la verdad que estamos contentos con el resultado. Más que nada porque era importante para todos la estabilidad en estos momentos tan inestables en todo el mundo. En lo que nos toca a nosotros, el fútbol , y en lo que es el trabajo de las 400 personas del club encontrar la estabilidad para todos en este caos del mundo. Más allá de la situación ya sabes lo que pueda pasar en un momento dado u otro y a todo el mundo le tiene tranquilo esto, siento yo”, manifestaba el mejicano.

Además, se hablaron de otros temas interesantes como la posible vuelta del fútbol, los gestos solidarios que están llevando a cabo los futbolistas de la plantilla bética o la forma de llevar el confinamiento de cada un de ellos.

MANDI: "AHORA MISMO, LO QUE MENOS ME IMPORTA ES EL FÚTBOL"

Por otro lado no tuvo ningún problema el central argelino Aissa Mandi al reconocer que durante esta crisis santaria el fútbol debe quedar en un segundo plano. La familia y la situación de su país son para él en estos momentos la única prioridad: "Creo que el fútbol en este caso no es lo más importante, claro que estamos preocupados a ver lo que pasa. Llevamos tiempo entrenándonos solos pero preocupados por lo que pasa en general. Hay muchos casos en España, Francia y Argelia por este virus que se contagia muy rápidamente. A mí el fútbol no me importa mucho en este momento, pienso en mi familia en Francia y Argelia y poco más”, señaló. Aquí puedes escuchar sus declaraciones más destacadas.