Loren: "El Betis es mi casa"

Loren Morón es un jugador al que no le han regalado nada. Debutó con un doblete frente al Villarreal y desde entonces ha estado alternando la titularidad con el banquillo, pero siempre mostrando un buen olfato goleador. La temporada pasada fue un parón en la trayectoria del delantero, siendo suplente la mayoría de partidos y marcando únicamente un gol. De hecho, reconoce que hubo ciertos momentos en los que no tenía claro su continuidad en el conjunto verdiblanco: " Piensas mucho porque no están saliendo las cosas como quieres y sobre todo no estas dando el fútbol que quieres mostrarle a la gente y a los técnicos."

El marbellí también tiene claro que sin la afición todo hubiera sido más complicado: "Una de las cosas positivas que saco del año pasado fue el cariño del público... Ha sido uno de los pilares para sentirme querido en el Betis". Por otra parte, saca pecho de sus buenos números en la temporada 19-20, en la que marcó 12 goles, aunque sin embargo admite que: "Recibí muchas críticas". También tuvo palabras para sus compañeros en la delantera: " Tenemos tres competiciones, por lo que habrá más oportunidades para cada uno (Borja Iglesias y Juanmi) El que decide es el míster; yo me centraré en trabajar al máximo."

SU POSIBLE SALIDA

Desde los medios siempre se habló de que varios equipos ingleses estaban interesados en Loren, de hecho, se llegaron a admitir contactos, como admite Loren: "Había equipos que me gustaban. Se barajaron algunas cosas. No pasó nada y sigo aquí, en mi casa". Con este nuevo arranque de pretemporada en el que el delantero está cogiendo una mayor confianza, Pellegrini lo tendrá díficil para decidir quién sera su "9".