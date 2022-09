Lopetegui toma distancia

Su amigo Pep Guardiola, en su paso por el Sánchez Pizjuán, hizo una recomendación a su colega Lopetegui en estos momentos de incertidumbre: “Que tome distancia”. Y eso es lo que ha hecho el entrenador del Sevilla en las últimas horas repletas de gritos, ausencia de confianza, reuniones de todo tipo y noticias fiables sobre su destitución y los posibles candidatos a sustituirlo: “En momentos de histeria colectiva, hay que tener tranquilidad. Las únicas reuniones que me interesan son las que he mantenido con mis jugadores para preparar el partido contra el Espanyol. El resto de las circunstancias no me interesan. Ni me interesa perder energía en algo que no nos sirva para ganar el partido de mañana”.

Lopetegui fue cuestionado por el hecho de esta claramente cuestionado. Se sabe esta historia tantas veces repetida: “Llevo muchos años en esto del fútbol y las he visto de todos los colores. Sólo pienso en lo que puedo aportar al grupo. Lo demás es ruido. La mejor dosis es aportar templanza, mesura y perspectiva. Creo en la capacidad de este grupo a medio plazo”. Y de este discurso no ha salido el entrenador en las horas previas de jugarse el cargo ante el Espanyol. Sin duda, una manera de reforzarse y buscar con fuerza la última bala que aún le queda.

Vuelve Fernando

Lopetegui recupera a Fernando, Rekik y Lamela para el encuentro ante el Espanyol. Aunque no quiso ofrecer pistas, todo indica que podrá contar con los tres. El que no jugará es Papu, que arrastra molestias.