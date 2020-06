Lopetegui: "Será una batalla, una pelea muy justa hasta el final"

Es cierto que el Sevilla se ha olvidado de ganar, pero los cuatro empates consecutivos aún lo mantienen en puestos de Liga de Campeones. La pelea es intensa y apretada. El martes (21:00 horas) el Sevilla tiene otro pulso ante el Leganés para mantener su situación liguera: "Será una batalla futbolística hasta el final. Vamos a llegar todos muy ajustados hasta el tramo final de la Liga".

"Cada partido es una oportunidad para todos los equipos. Es un partido complejo ante un rival que ha podido ganar los tres o cuatro últimos partidos, con buenos jugadores y que nos va a exigir estar al 100%. Ese es el objetivo sin ir más allá", añadía el entrenador.

El técnico le dará ante el Leganés otra vuelta de tuerca al once para buscar las mejores condiciones: "En esa revisión del último día, unos están mejores que otros. Tenemos que anticipar ese escenario para que todos nos puedan ofrecer minutos de calidad. Hay jugadores que acumulan muchos minutos y veremos en qué situación están mañana".

NO SE FÍA DEL LEGANÉS

"Es un buen equipo. Tienen bastantes jugadores que conocemos bien y son de nivel. En Primera todos tienen buenas plantillas y muchas veces por la inercia los equipos pueden estar como están, pero tienen argumentos futbolísticos y buenos jugadores".

CREE QUE BANEGA SEGUIRÁ HASTA EL ÚLTIMO DÍA

El contrato de Banega cumple el 30 de junio, pero Lopetegui cree que el argentino aguantará en el Sevilla hasta el último día de competición: "Estamos trabajando en ello e ilusionados en que así sea. Es un jugador importante y está en un buen momento. Estaríamos encantados con que nos pudiera ayudar en el mes que queda con los retos tan importantes que tenemos. Soy muy positivo y espero que así sea. Es lo que puedo decir".

MUNIR DE DELANTERO...

"Es un jugador que puede hacerlo y tiene características diferentes a Luuk y Youssef. Ha jugado ya ahí en esa posición y puede adaptarse. Hay que esperar a mañana y valoraremos el once. Él puede adaptarse a diferentes roles y posiciones".

VERÁ EL PARTIDO DESDE LA GRADA

"Los que juegan son los futbolistas, que son los protagonistas. Me ubicaré donde me tenga que ubicar y pueda ver el partido con perspectiva. Todavía no lo sé dónde lo veré, pero los importantes estarán en el campo. Como se oye todo podré decir algo desde arriba, pero no es algo que me preocupe ahora".