Lopetegui: “La Real Sociedad es un equipo muy bueno”

Julen Lopetegui ha tocado todos los temas de actualidad de cara al choque del sábado ante la Real Sociedad. Ha confirmado que tiene a prácticamente toda la plantilla a su disposición excepto a Carlos Fernández, Vaclik y Escudero, que siguen lesionados. No ha querido entrar en ningún detalle del mercado de invierno y no ha despejado dudas sobre el delantero de Castilleja de Guzmán y el Mudo Vázquez.

Real Sociedad. “Llega un equipo muy bueno en todos los sentidos, mejorado del año pasado. Completo, bien dirigido y con una idea consolidada. Tienen mezcla de jóvenes y veteranos, internacionales. Hablamos de un equipo muy bueno. Va a ser un partido precioso y nos obligarán a hacer un gran partido para superarlos”.

Protocolo sanitario. “El protocolo debe ser unificado. No puede estar en la carretera de Tomares un día a 30 por hora con la Policía Nacional y otro a 140 con la Guardia Civil. Y que el virus no conoce competiciones. La mala interpretación, no significa lo mismo un guardameta a que te la meta un guarda. Yo vengo del barro y sé lo que significa un vestuario así y ese tipo de equipo porque los alabo y los admiro”.