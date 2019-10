Lopetegui: “Los delanteros deben convivir con las rachas”

Vuelve la Liga este fin de semana, menos mal. El sevillismo se reencontrará este domingo con su equipo en el duelo contra el Levante. En el recuerdo aún queda la derrota en el Camp Nou y la cascada de goles fallada por de De Jong. Durante estos días de compromisos internacionales, el holandés ha marcado con su selección y Dabbur también lo hizo con Israel. El debate en la delantera sigue abierto, aunque Lopetegui parece que confiará en De Jong una vez más. Si no lo hace, Chicharito está por delante del israelí. “Lo veo igual. Es bueno que marque, también lo ha hecho Dabbur, pero no cambia su manera de trabajar el hecho de haber marcado con su selección. Un delantero tiene que vivir con naturalidad todas las rachas, las buenas y las malas”, se limitó a decir el entrenador. Lopetegui tocó otros temas en el día de su aparición ante los medios.

El Levante: “Es un buen equipo, de los más peligrosos fuera de casa por los jugadores que tiene. Es un equipo reconocible, aunque pueda jugar con varios dibujos. Nos obligarán a hacer un buen partido para ganar. No hay partido trampa, el Levante es un gran equipo. Puede afrontar cada partido con la opción de ganarlo. Es incluso más peligroso fuera de casa”.

El debate en la delantera: “Todos nuestros jugadores tienen opciones de jugar, todos tienen nuestra confianza. Vienen partidos seguidos y todos tendrán su oportunidad”.

El Madrid-Barcelona: “No tengo datos técnicos para saber qué se ha decidido para cambiar la fecha del clásico. Cada uno tiene su manera de funcionar y la respeto. Yo me mantengo al margen. No sé si lanzaré alguna vez mensajes políticos, nunca lo he hecho. Soy conocido por mi faceta deportiva”.