Lopetegui: “Espero que termine pronto esta pesadilla”

La sección de comunicación del Sevilla no para. Ha decidido mantener a los aficionados entretenidos con historias curiosas. La web del Sevilla FC recoge en el inicio de la Semana Santa una charla especial entre el presidente y el entrenador. “Estamos aprovechando el tiempo de la mejor manera posible. Estando en contacto con los chicos, con todo el mundo del club y deseando y esperando que toda esta pesadilla termine lo más rápido posible. La familia está bien, el hijo mayor está en Madrid, pero bien, con el teletrabajo, así que en ese aspecto estamos bien”, relataba Lopetegui. Castro también contaba la actividad diaria: “Desde por la mañana haciendo muchas conferencias con el director general, con el vicepresidente, con el comité ejecutivo, etc. Con Monchi también hablo cada día con él, a ver cómo van las cosas. Intentando tener reuniones con UEFA y con La Liga para ver de qué forma esto puede comenzar de nuevo. También ando una hora al día porque si no imagínate...”.

SIN SEMANA SANTA

Castro le explicaba al entrenador lo que significa la Semana Santa para la ciudad: “Hoy es Domingo de Ramos, el día más grande de la ciudad. Este año no vamos a poder llevarte al balcón donde vamos cada año con nuestro entrenador. Tenemos cuatro hermandades que son del barrio. La Sed, incluso, pasa por la puerta del Ramón Sánchez Pizjuán. Cada año le llevamos a las cuatro sus ramos de flores el día de la salida. El año que viene seguro que disfrutaremos de la Semana Santa, que seguro que os va a encantar”.

“Tenía una ilusión tremenda, así que el año que viene doble ilusión, nos vengaremos. Soy un enamorado de todas estas tradiciones y ahora le pediremos a todo el mundo que termine pronto esta pesadilla”, finalizaba el entrenador.