Lopetegui: "El Eibar nos exigirá más que el Chelsea"

Nada más finalizar el exigente encuentro en Stamford Bridge, Lopetegui quiso enganchar a su equipo para el duelo ante el Eibar. El Sevilla mostró grietas en Granada y el entrenador no quiere que se vuelva a repetir la película. Con este objetivo, su discurso ha sido contundente y repetitivo: "El Eibar fue el equipo que más nos complicó aquí la temporada pasada. Es un rival complicadísimo. Tienen unas señas de identidad muy marcadas y un entrenador que tiene muy claro lo que busca. La exigencia va a ser superior a la del Chelsea en muchos aspectos. El cansancio forma parte de este tipo de situaciones. La exigencia es muy grande. Tenemos que estar preparados porque nos van a exigir muchísimo. Hay que confiar en el trabajo que hemos estado haciendo para que nos permita afrontar el partido de la mejor forma posible".

El equipo deberá acostumbrarse a hacer rotaciones que dependerán del estado físico de los jugadores. El calendario y la Champions obligarán a hacer esos cambios. Para el encuentro ante el equipo vasco, Lopetegui sumó ayer la duda de Ocampos: "Ocampos no ha podido entrenar hoy. Veremos si está mañana. Jesús y Sergi sí han estado. Hasta mañana no decidiremos quién juega". Por lo tanto, el once inicial del Sevilla es un misterio. No obstante, todo indica que jugadores como Oliver Torres y Óscar empezarán a entrar en los planes.

KOUNDÉ SUEÑA CON GANAR LA LIGA

Koundé sigue encerrado en casa por culpa del positivo en coronavirus que dio. Ya cuenta los días para regresar a los entrenamientos. De momento, se perderá los dos próximos encuentros: "Echo mucho de menos a los compañeros y el fútbol. Estoy intentando tomármelo con filosofía y tener paciencia, pero es algo diferente al confinamiento. Estuve solo en mi casa dos meses, pero no había fútbol y todos estábamos en la misma situación. Ahora toca ver fútbol por la tele y seguir a los compañeros. Hay días en los que te encuentras bien y otros es más difícil, como hoy. Pero estoy muy cerca de volver con el equipo y lo peor ha pasado ya. Estoy entrenando en casa para volver al mismo nivel que antes".

El central ha crecido y su madurez y valentía la demuestra cuando no duda en ponerse metas muy altas: "Sueño con ganar la Copa del Mundo con Francia y ganar La Liga con el Sevilla. Es un reto muy grande, pero no veo nada imposible. Hay buenos rivales, pero podemos hacerlo".