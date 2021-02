Lopetegui: "El Borussia está hecho para ganar la Bundesliga"

Jesús Navas está listo para volver. Sin duda es la mejor noticia que a ofrecido el entrenamiento del Sevilla. “Es su tercer entrenamiento. Está a disposición y veremos qué decisión tomamos mañana”, aseguró Lopetegui. No hay dudas de que Navas será titular ante el Borussia. Por lo tanto, el once inicial está casi cantado: Bono; Navas, Koundé, Diego Carlos, Escudero; Fernando, Jordán, Rakitic; Suso, Papu, En Nesyri.

“Lo primero es la ilusión que nos genera poder jugar unos octavos de Champions, cuestión que no es menor y muy difícil. El Borussia ha arrasado en su grupo. Para mí, es uno de los mejores ataques del mundo. Es difícil encontrar equipos con tanto potencial ofensivo. Tiene jugadores del máximo nivel en todas las líneas. Está confeccionado para llegar a la última fase de la Champions League. tenemos la sana intención de superar a equipos tan brillantes como el Borussia Dortmund”, señaló el entrenador.

¿Favorito?

“Ese cartel no vale para nada. Vale lo que hagamos mañana. Es un equipo para ganar su Liga y para luchar hasta el final por la Champions. No me quedo en Haaland, tiene a otros jugadores arriba fantásticos, muy potentes. Se habla de Haaland, pero tiene un equipo muy potente en lo ofensivo. No hay que mirar el paisaje, hay que mirar el camino. No siempre se juegan unos octavos de final. Hay que afrontarlos con la ilusión de superar a un gran equipo. La ilusión por el partido de mañana no nos la quita nadie”.

Potencial ofensivo

“Juegan muy bien al fútbol, que te atacan de muchas maneras. Me parece un equipazo. No pensamos en qué resultado sería mejor o peor. Estamos concentrados en hacer un gran partido ante un rival que nos va a exigir mucho. Hay que atacar bien y defender bien a un equipo con un gran repertorio ofensivo”.