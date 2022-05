Lopetegui: "Ahora mismo no estoy pendiente de mi futuro"

El lector que sigue estas piezas sabe que el debate que se ha levantado sobre la continuidad de Lopetegui no es un simple entretenimiento feriante. El análisis que en el club se está haciendo acerca de la figura del entrenado es exhaustivo. Es más, a día de hoy, no sería una frivolidad adelantar que Lopetegui podría no seguir en el banquillo la temporada que viene. Las dudas han crecido muchísimo después de las últimas malas imágenes ofrecidas. El fracaso cosechado en la Champions está de fondo… La decisión no está tomada y podría depender de las sensaciones que el equipo y el técnico transmitan en este tramo final del campeonato.

A Lopetegui, sin duda, le han tenido que llegar estos comentarios. Pero no es momento de detenerse en ellos con mucho aún en juego: “No ha cambiado nada para mí. Los entrenadores siempre estamos expuestos aunque las cosas vayan bien. En mi cabeza sólo está el partido del Villarrreal. Tenemos que hacer un buen partido porque es un gran rival. Ahí están puestas nuestras energías. En serio, no estoy pendiente de lo que se pueda decir. Estamos en una tramo final de temporada decisivo”.

El Sevilla podría dejar casi cerrada la clasificación para jugar la temporada que viene la Liga de Campeones. El futuro del técnico está en juego. Las sensaciones de los últimos cuatro encuentros podrían marcar la opinión de los que mandan en el Sevilla. La decisión, ni mucho menos, está tomada. Pero el análisis sobre el futuro de Lopetegui en el club está lanzado...