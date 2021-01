Linares-Sevilla (0-2): Triunfo solvente en Linarejos para pasar de ronda

El Celta y el Getafe jugaban dos horas antes del Sevilla ante rivales de 2B, misma categoría que ocupa el Linares, rival del conjunto hispalense. No quiso sorpresas Lopetegui, ya que cuando saltó al césped ya sabía que tanto gallegos como getafenses habían sido eliminados (el Celta de forma sonrojante por 5-2 ante el Ibiza). Y así fue. No hubo sobresaltos en Linarejos. El técnico vasco sacó un once con muchas caras conocidas y algún que otro titulares como Koundé o Fernando, que venía de no jugar por sanción ante el Betis. Tras una primera parte casi insulsa, sin ocasiones ni llegadas, Óscar anotó un auténtico golazo a balón parado desde la frontal del área para poner el 0-1 en el marcador. El césped no estaba en buenas condiciones y el juego práctico se hacía importante para pasaportar al rival. Y no tardó mucho en ampliar la ventaja el Sevilla tras el descanso. Después de una jugada buena de Idrissi perla nanda izquierda, su centro lo metía en su propia meta Fran Lara en el dos de la reanudación.

No ha sufrido el Sevilla y cuando ha apretado al área rival le ha metido en apuros. No va a ser un encuentro para el recuerdo, pero sirve para que el equipo de Lopetegui ya esté en el bombo de dieciseisavos de final de la Copa del Rey.

Ficha técnica:

Linares Deportivo (0): Razak; Dani Perejón, José Cruz, Fran Lara (Josema, minuto 61), Villarejo; Gabri, Rodri; Toni García (Rubén, minuto 73), Fran Carnicer (Neto, minuto 83), Isra (Luis Lara, minuto 73); y Marc Mas (Chendo, minuto 61).

Sevilla FC (2): Bono; Aleix Vidal, Koundé, Sergi Gómez, Rekik; Fernando (Joan Jordán, minuto 83), Óliver Torres (Gudelj, minuto 83), Óscar; Munir (‘Mudo’ Vázquez, minuto 73), De Jong (En-Nesyri, minuto 73) e Idrissi.

Goles: 0-1, minuto 45+: Óscar. 0-2, minuto 47: Fran Lara en propia meta.

Árbitro: Díaz de Mera (Comité Castellano-Manchego). Amarillas para José Cruz, Carnicer y Fran Lara.