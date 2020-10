Koundé se apunta a jugar contra el Rennes

El regreso de Koundé es bienvenido. Su vuelta llega en el momento ideal, en la previa del duelo de Champions ante el Rennes y con las necesidades que le han explotado al equipo en el rostro. Los números del Sevilla se han torcido. La buena imagen que el Sevilla ofreció en Londres es a lo que se agarra el equipo para mantener su confianza. Sin duda, una reacción ante el equipo francés en la Liga de Campeones llevaría todo, de nuevo, a su curso. Si Koundé aparece para cumplir esa misión, mejor que mejor. "Estamos contentos por él y el equipo. Koundé se ha incorporado hoy y veremos mañana si debe jugar o no de inicio. Ha entrenado con normalidad, ha trabajado bien en su casa. Tomaremos la decisión en las próximas horas. Veremos si procede o no que juegue de inicio", señaló Lopetegui. No lo duden, el central jugará. Al igual que Navas. El canterano arrastra unas molestias, pero la importancia de la cita le anima a seguir apretando. "Está jugando todos los partidos. Es importante y esperamos que llegue mañana en las mejores condiciones. Espero que esté. Aleix no está inscrito y no es una opción para Jesús. Quedan 24 horas y esperamos esperanzados en que Jesús Navas pueda estar con nosotros. De no jugar, tendremos que buscar alternativas", explicó el entrenador.

Lopetegui sabe que el equipo necesita una reacción. La ilusión que arrastra este partido puede jugar a favor: "Estamos con la ilusión de la Champions, por la que tanto hemos luchado. El rival es complicado y complejo. Un equipo que ha quedado segundo en su Liga, que ha hecho una gran inversión. Nos obligará a hacer un gran partido para batirles. Respetamos a un gran equipo".

NZONZI, SUSPENDIDO, NO JUGARÁ

"Steven Nzonzi ha sido suspendido por un partido por la UEFA debido a un comportamiento juzgado como antideportivo después del encuentro en casa contra el Krasnodar. Esta sanción se aplicará con efecto inmediato”. Con este comunicado el Stade Rennais ha informado sobre la ausencia de Nzonzi. Además, el equipo francés viene con la baja de la joven estrella Eduardo Camavinga.