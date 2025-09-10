Junior y su manual de resistencia

José María del Nido Carrasco, en el inicio de una nueva aventura, ha vuelto a sacar a relucir su particular manual de resistencia para mantenerse firme en una presidencia que se tambalea por la nefasta gestión y la irrespirable fractura social. Junior ha perdido todo el crédito, hasta el punto de que su figura es un elemento de crispación en actos como la despedida de Badé, la ofrenda floral a la Virgen de los Reyes y el reconocimiento a los sevillistas más veteranos. ¿Qué recomienda el manual de resistencia? Ausentarse. Pues se ausenta. “En Fieles de Nervión entendimos que los protagonistas del acto eran los aficionados y que el club debería estar representado por nuestro presidente de honor. La ofrenda floral no estaba convocada. Valoramos internamente que, como estábamos inmersos en el mercado, creíamos que era mejor en septiembre”.

El presidente sigue caminando en medio de bombas racimo. Se podría contar con los dedos de una mano a quienes le apoyan. El sevillismo exige su marcha, una y otra vez, aumentando una bola de crispación insostenible. ¿Qué recomienda el manual de resistencia? Plantar en la cara del adversario la realidad de la propiedad: “Eso ya lo he contestado, pero parece que insisten en preguntar ya que no respondo lo que muchos quieren que responda. La SAD la rige el capital y el Consejo tiene la mayoría accionarial”.

Las voces críticas aseguran que el club está arruinado. ¿Qué recomienda el manual de resistencia? Defenderse con datos y elogiar la reestructuración económica: “Hay informaciones interesadas que no son reales. Es un club solvente. Hemos reducido el coste de la plantilla de 203 millones a 85. Y nuestra deuda neta ha bajado a 66 millones”.

Las salidas de Badé y Lukebakio y la llegada de jugadores veteranos parecen debilitar la plantilla. ¿Qué recomienda el manual de resistencia? Cargar la suerte en otras parcelas: “Estoy muy ilusionado con la llegada de Antonio Cordón, de Matías Almeyda y las siete caras nuevas. Llegamos en una situación muy negativa. El Sevilla lleva dos años sin participar en competiciones europeas y quedando mal en la Liga. Dentro de esos márgenes hemos hecho un mercado responsable, del que nos sentimos muy satisfechos”.

Y así, un tema tras otro. Del Nido Carrasco, en medio de un periodo terriblemente inestable y con muchas sombras, se mantiene firme en la utilización de su manual de resistencia. Junior vuelve a ganar tiempo con la ilusión de que Almeyda haga virar el viento. Algunas informaciones aseguran que la venta de las acciones podría concretarse a final de año. Junior sabe que su presidencia tiene fecha de caducidad, pero el fútbol lo aguanta todo. De momento, ese manual va sirviendo para tirar para adelante.