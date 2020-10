De Jong: "Ojalá podamos lograr algo grandioso"

Luuk de Jong sigue recuperando crédito con el paso de los partidos. Pese a ser muy criticado en el inicio de liga pasado, el tramo final que firmó fue fantástico. Sus goles aparecieron en los momentos decisivos. Su eficacia acabó dándole el título de la Europa League al Sevilla. El otro día marcó un golazo en el Camp Nou, confirmando su buen momento y la titularidad. Para Lopetegui es una prioridad. De Jong disdfruta estos días en la concentración de la selección holandesa. En el amistoso ante México (1-0) dispuso de menos de media hora. A la finalización del encuentro antendió a los medios holandeses, que le preguntaron por su situación en la Liga española y por los objetivos de este Sevilla.

�� @LuukdeJong9, único sevillista que participó en los amistosos de selecciones de este miércoles. #WeareSevilla#NuncaTeRindas — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) October 7, 2020



"¿Una estatua por marcar en el Camp Nou? No, no la he visto todavía. Estoy en un período fantástico. Ojalá pueda continuar con esto. Siento mucha confianza y me siento bien conmigo mismo. Por supuesto que es diferente a hace un año. Entonces llegué nuevo al club y siempre debías mostrarte. Estaba jugando bien, pero a un delantero se le juzga por sus goles. Al final, crecí mucho durante la temporada. Después de eso mostré muchas cosas buenas y obtuve cierto estaus", confirmó con alegría. Desde la capital española se señala al Sevilla como candidato a pelear por la Liga, De Jong lo tiene muy claro: "Nuestro objetivo es terminar entre los cuatro primeros. Fue un éxito la temporada pasada. Si eres realista, es complicado luchar contrra equipos como el Real Madrid o el Barcelona. Ojalá podamos lograr algo grandioso esta temporada".