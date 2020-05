Joel Robles, Juanmi y Pedraza confirman que han tenido coronavirus en el Real Betis

El regreso al trabajo en el Real Betis ha venido marcado por las fundadas sospechas de que parte de la plantilla habría sufrido los estragos del coronavirus. El motivo no es otro que la ausencia de cuatro jugadores (Joel Robles, Pedraza, Juanmi y Canales) en la sesión que se ha llevado a cabo en la ciudad deportiva verdiblanca.

Tras varias horas de secretismo por parte de La Liga y del club, debido a que deben ser los jugadores los que den permiso para hacer públicos sus datos médicos, finalmente se ha optado por ir con la verdad por delante y han sido los propios futbolistas los que han declarado abiertamente el estado en el que se encuentran.

En este sentido, el guardameta Joel Robles es el que peor lo tiene porque, a pesar de ser asintomático, sigue dando positivo en test PCR, por lo que tendrá que seguir en cuarentena obligada: "Hola a todos. Quería confirmar mi positivo en PCR coronavirus. Estamos muy bien, tanto mi mujer con el embarazo, como mi hija pequeña y yo estamos perfectos. Yo soy asintomático y no hemos tenido ningún síntoma ni malestar durante las últimas semanas. Voy a seguir entrenando en casa, con las indicaciones del servicio médico. Quiero decir una cosa: prudencia porque he sido responsable, me he protegido cada vez que he salido de casa con guantes y mascarillas y tengo el virus. Así que pensad en vosotros, en los que queréis y en esas personas que están en primera línea velando por nuestra seguridad. Así que desde aquí mandaros un fuerte abrazo todos, cuidaros y no os relajéis", señaló Joel. Aquí puedes ver el vídeo de su explicación.

JUANMI Y PEDRAZA YA HAN SUPERADO LA ENFERMEDAD

En los casos de Pedraza y Juanmi el test PCR ha sido negativo, por lo que ya habrían superado la enfermedad, y el de anticuerpos es positivo, por lo que parecen haber desarrollado defensas contra una nueva posible infección, aunque por prudencia se ha decidido que, de momento, entrenen en casa apartados del resto de los compañeros. Aquí puedes ver sus mensajes en redes sociales:

La salud de todos es lo primero. ��⚽ pic.twitter.com/K7ytzPbrct

— Juanmi Jiménez (@juanmi9395) May 10, 2020

Hola a tod@s. Lo primero que quiero es deciros que me encuentro muy bien. También quiero agradecer las muestras de interés/apoyo recibidas.



He dado PCR negativo pero como tengo restos de anticuerpos entrenaré unos días más en casa por protocolo.Pronto con vosotros @RealBetis �� pic.twitter.com/6bPKeTMs1m

— Alfonso Pedraza Sag (@Alfonsopedraza9) May 10, 2020

Así las cosas, a pesar del oscurantismo y el cuidado con que se están llevando los resultados de los test, lo cierto es que una parte significativa de los profesionales de Primera y Segunda División ya han estado expuestos a la enfermedad.Así lo ha asegurado hoy el director de Tiempo de Juego en Cadena Cope, Paco González.

��Informa PACO GONZÁLEZ��



⚽️El número de FUTBOLISTAS INMUNES es: 160 . Entorno a un 16% entre los más de 1.000 jugadores entre Primera y Segunda División.



➕Los 5 positivos tienen una carga viral mínima, es decir, que se podrán incorporar pronto al trabajo. pic.twitter.com/tUCL3yXeAC

— Tiempo de Juego (@tjcope) May 10, 2020

También te puede interesar: