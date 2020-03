Joan Jordán: “El club es exigente, ambicioso y la afición también”

El centrocampista del Sevilla, Joan Jordán, ha analizado la actualidad del conjunto de Lopetegui en Cope Sevilla. Ha hablado del próximo partido ante el Atlético de Madrid, de su nivel físico, de algún nombre propio del equipo y de la posibilidad de que se juegue a puerta cerrada el Roma-Sevilla.

Exigencia. "Sabemos que el club es exigente, ambicioso, al afición también lo es. Tenemos que respetarla lo máximo posible, tenemos que generar la unión afición-equipo, que es muy bonita. El clima que se genera cuando van de la mano es brutal, lo viví con el Eibar. La sensación como rival es que nos meten cuatro, eso es lo que tenemos que intentar crear, tenemos dos meses muy bonitos con partidos vitales y sabemos que nos van a ayudar”

Atlético de Madrid. " Estamos concentrados y concienciados, el partido del sábado es muy importante para nosotros, será una batalla difícil pero el equipo está preparado y pensando en lograr la victoria. Al final cada partido es totalmente diferente, escenario diferente, pero tenemos muchas ganas, escenario bonito, ante un equipo que está muy bien, sabemos que ellos estarán preparados estamos trabajando muy bien toda la semana, con muchas hambre para llegar al equipo".

Fernando. "Nos encantaría tener a Fernando, pero hay más futbolistas, el que juegue en su posición estoy convencido de que rendirá genial. Yo lo que quiero es jugar, es una posición que he tocado, me encontraría más cómodo en otra, pero estoy a disposición del míster donde me necesite, Fernando va a esta tiempo fuera y estamos todos a disponibles a lo que quiera el entrenador. He tocado varias posiciones”.

Vaclik. "Ha entrenado bien, le veo bien y animado, creo que estará para el sábado y espero que así sea porque cuantos más seamos más remaremos”.

Futbolistas qué más le han sorprendido. "Diego Carlos me ha sorprendido en lo físico, es un bicho, es muy fuerte y no va al gimnasio apenas. El que más me ha sorprendido es Navas, porque quitando lo futbolístico, a nivel personal es una gran persona y muy humilde”.

Su nivel. “Es verdad que lo que publicáis, la gente os hace caso. La mayoría de gente que no está dentro del club os hacen caso. Empecé muy bien, he sido importante, ahora me encuentro muy bien. Pasas por situaciones durante la temporada, los análisis de si uno estás bien o mal son más profundos. Empecé a un nivel muy alto, ahora me encuentro muy bien y ahora llega un tramo complicado".

Coronavirus. "Es posible que tengamos que jugar a puerta cerrada. Pau (López) nos dijo que tranquilidad que podíamos ir a visitarles cuando queramos”.