Huesca-Sevilla (0-1): Made in Lopetegui

El Sevilla continúa con su racha positiva de resultados: ya son cinco victorias seguidas. No fue un choque para recordar, ni mucho menos, porque el equipo fue previsible, nada dinámico y muy plano. No se veía cómodo al conjunto de Lopetegui en la primera parte. No inquietó al meta Andrés Fernández, aunque es cierto que tampoco recibía ataques peligrosos del rival. Marineaba el encuentro por unos tintes que podría romper por cualquier lado. Rekik ocupó el lateral zurdo, sin profundidad. El preparador vasco tendrá que darle otra vuelta ante el Chelsea en esa posición.

Pese a no generar peligro ante el penúltimo de la Liga, no hubo cambios. Y, claro, el partido seguía por los mismos derroteros en los primeros minutos de la segunda mitad, el Sevilla tenía el balón, pero sin profundidad. En la medular, ni Jordán ni Óliver se enteraron de la película. Un cero a la izquierda. Como De Jong arriba, que no olió el balón. Sandro pudo adelantar al Huesca (ilusos los que lo pensaban). Se quedó sólo con el portero, regateó y se tropezó cuando iba a marcar. Ocampos tuvo la mejor para el Sevilla, pero su disparo le salió centrado. Como no mejoraba la situación, en el 63 entraron Rakitic y Aleix Vidal. Sí, Aleix Vidal que volvía a jugar al fútbol con la camiseta del Sevilla. Las vueltas que da este deporte. Entró por Rekik e hizo lo que pudo. Pero no sería hasta diez minutos más tarde cuando saliesen Óscar y En-Nesyri, que fue el autor del tanto y que le ha ganado el puesto a Jong.

El partido para Lopetegui fue redondo. Incluso, en los últimos cinco minutos y tras el tanto, puso la guinda con la entrada de Gudelj para cerrar el encuentro. Justo antes de marcar esperaba Idrissi en la banda, que finalmente se quedó con las ganas.Triunfo importante del Sevilla, yendo de menos a más y colocándose ya con los mejores del campeonato. La próxima semana tendrá dos duelos importantes: el miércoles se juega el liderato ante el Chelsea en la Champions League y el sábado recibe al Real Madrid.

FICHA TÉCNICA

SD Huesca (0): Andrés Fernández, Maffeo, Insúa, Siovas, Javi Galán, Mosquera, Mikel Rico, Seoane (David Ferreiro, minuto 59), Sandro (Ontiveros, minuto 71), Borja García (Okazaki, minuto 71) y Rafa Mir.

Sevilla FC (1): Vaclik, Jesús Navas, Koundé, Diego Carlos, Rekik (Aleix Vidal, minuto 63), Fernando, Joan Jordán (Rakitic, minuto 63), Óliver Torres (Óscar, minuto 74), Ocampos, Munir (Gudelj, minuto 85) y De Jong (En-Nesyri, minuto 74).Gol: 0-1, minuto 82: En-Nesyri.

Árbitro: Guillermo Cuadra Fernández (Comité Balear). Amarillas para Míchel (técnico del Huesca), Rekik, Lopetegui, Seoane, Joan Jordán, Maffeo, Óliver Torres, Pablo Sanz (segundo de Lopetegui), Okazaki y Insúa.