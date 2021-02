Haaland: "Si jugamos como en los últimos partidos, no tenemos ninguna oportunidad"

El duelo con el Borussia está a la vuelta de la esquina. El próximo miércoles (21.00 horas) el Sevilla arrancará en el Sánchez Pizjuán su eliminatoria con el conjunto alemán. Sin duda, la presencia del tanque Erling Haaland tiene encendidas todas las alarmas en el club sevillista. El potencial del noruego es la gran amenaza. Pero todo depende con el cristal con el que se mire. En Alemania miran con mucho respecto a este Sevilla que ha hecho historia en la Europa League y que está batiendo registros históricos en la Liga. El propio Haaland anuncia la dificultad del duelo: "La Liga de Campeones es, simplemente, la competición más emocionante. Para mí, poder jugar la Champions League es algo muy especial. Espero clasificarme todos los años. El Sevilla FC es un equipo fuerte. Tenemos que recuperar nuestro mejor juego y hacer el mayor esfuerzo en el campo para tener una oportunidad. Si jugamos como lo hicimos en los últimos partidos, no tenemos ninguna oportunidad".

"Sólo tenemos que intentar ceñirnos al calendario de partidos que tenemos. Pensar en ese partido y ceñirnos a él. Seguimos este plan porque el entrenador cree que con este plan podemos ganarle al equipo contra el que vamos a jugar. Él me pide que me centre y trate de mostrar lo que sé hacer", señaló el delantero en Sky, quien hablaba de la necesidad de mejorar el rendimiento de su equipo para plantarle cara al Sevilla: "Trato de no pensar demasiado en eso. Es difícil cuando perdemos de nuevo y tienes la sensación de que todo va en tu contra. Luego intentas empezar todo de cero y traer nueva energía positiva al equipo. Y eso, lo más rápido posible".

Duelo imponente

Haaland se verá las caras con dos centrales de moda en Europa, Koundé y Diego Carlos. El duelo será una de las imáganes más atractivas que nos presenta la eliminatoria. Koundé, con su desparpajo habitual, ha analizado ese particular enfrentamiento con el gigante noruego: "Me centraré un poco más en Haaland, pero tampoco demasiado porque el fútbol es un deporte de equipo y trataremos de llevar a cabo nuestro plan de juego lo mejor posible".