Franco Vázquez: “Monchi es el mejor fichaje”

Franco Vázquez es un jugador peculiar. Siempre está al borde de la crítica. Siempre defendido por sus fieles y criticado por lo que no terminan de entender su fútbol. En Deportes Cope Sevilla ha hablado de todo, incluso de las opciones de ganar una Liga en los próximos años. Estas son algunas de sus declaraciones.

Monchi: “Es un pilar importantísimo, entre el míster y él han hecho una plantilla espectacular. Está en nosotros confirmar en resultados todo lo bueno que han hecho ellos. La vuelta de Monchi para toda la gente que trabaja es muy importante por todo lo que conoce y transmite al club. Es importante que haya vuelto, ha sido el mejor fichaje. Tenemos una plantilla buena y competitiva que puede optar por llegar a lo más lejos”.

Suplencias: “Me enojo bastante cuando no estoy en el once pero cuando empieza el partido y si después tengo que entrar ya estoy preparado para dar lo mejor”.

Sus goles: “En años anteriores quizás no se vio esa faceta mía pero siempre cabeceo fuerte. Siempre trato de estar en el área cuando hay un centro para ver si puedo rematar. Este año me están viniendo muchos centros a la cabeza y uno está en el momento justo y tiene la suerte de que entre la pelota. Me gusta estar siempre estar cerca del área donde uno puede dar un pase de gol o está cerca de marcar. Ahí es donde saco mi mayor virtud. En varios conceptos creo que Sampaoli y Lopetegui son bastante parecidos en la forma de que quieren atacar continuamente, tener el balón y estar en campo contrario y hacer presión fuerte cuando se pierde la pelota”.

Ganar la Liga: “La diferencia todavía existe. A la larga Barcelona y Real Madrid siempre están ahí arriba por todo. Se hace difícil competir contra ellos. Esta liga está siendo igualada y cada partido siempre se hace difícil. No sé si este año pero sí en los próximos se verá una liga que puede estar para cualquiera. Valencia, Atlético, nosotros, Real Sociedad… hay muchos equipos que vienen haciendo las cosas bien, que se refuerzan cada año y por eso se está viendo una liga tan igualada. Es lindo eso. Ojalá que el año que viene siga siendo así porque será mucho más apasionada”.

¿Falta pegada?: “Algunos partidos hemos creado muchas ocasiones, con centros y llegadas por afuera y nos ha faltado llegar más al remate o último toque para convertir todo lo bueno que se hace antes pero en eso está trabajando el míster. Es bueno que los delanteros hayan convertido, que todos estén ahí a punto para cuando el míster lo pida. Es verdad que hay partidos en los que nos ha costado convertir y luego hemos acabado sufriendo“.

Ocampos: “Ya lo conocía de Argentina y me gusta ver mucho fútbol de diferentes ligas. Siempre que hay un argentino uno lo sigue. No me sorprende como jugador pero sí por el hecho de que se haya acoplado tan rápido a un fútbol tan diferente y que su rendimiento sea cada día mejor. Se lo merece. Es un chico que siempre está con los pies sobre la tierra, que es muy importante”.