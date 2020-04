El Fenerbahçe, vía de salida para Rony Lopes

El trabajo no cesa en los depsachos del Sevilla F.C. y, a pesar de que lo más urgente era perfilar el ERTE con todos los epleados y el acuerdo de rebaja salarial con la plantilla, Monchi también está pensando en la elaboración de una buena planificación de la próxima campaña. En este sentido, además de incorporar a nuevos jugadores, habrá que dar salida a otros que no están contando con minutos o que no los están aprovechando por el momento. Rony Lopes es uno de ellos y después de que se conociera el interés del Olympique de Marsella en el portugués, el Fenerbahçe ha sido el último equipo en preguntar por su situación. Recién llegado al Sevilla, tras aterrizar procecente del Mónaco, al joven delantero luso apenas le dio tiempo a contar con minutos en 12 partidos, justo antes de que se suspendiera la competición por la pandemia de coronavirus. Una situación la del ex del Lille y el Manchester City que habría interesado al conjunto turco, dispuesto a sentarse a negociar con los andaluces por la posible cesión del joven jugador de 24 años, tal y como asegura 'Fanatik'.

Recordemos que los hispalenses desembolsaron nada más y nada menos que 25 millones de euros a los franceses por el traspaso de un jugador que ha estado por debajo de las expectativas generadas.

GUDELJ SÍ QUIERE TERMINAR LA TEMPORADA: "SERÍA LO MÁS HONESTO"

El serbio Nemanja Gudelj ha ofrecido una entrevista a un medio de su país en la que ha repasado su cuarentena, la situación que vive España en estos momentos, sus sensaciones desde que llegó al Sevilla F.C. y su rendimiento personal. Entre otras cosas se ha referido a la posibilidad de terminar la presente temporada. Mientras que su compañero Suso era de la opinión de no acabar el presente ejercicio para no arriesgar ni un ápice su salud, él tiene otra idea bien distinta: "Lo más importante son las vidas humanas y la salud. En primer lugar, salgamos de la crisis y luego pensemos en el fútbol. También tenemos que estar listos para jugar partidos cada tres días. Creo que la liga continuará cuando se den las condiciones. Supongo que no habrá vacaciones y los descansos habituales y jugaremos en julio y agosto. Creo que lo más honesto sería terminar la temporada”, señaló.