Lopetegui: "Ficharía a Corona con los ojos cerrados"

Mientras no hay fútbol, el fútbol se entretiene con todo lo que puede. Cualquier detalle es un motivo. Los fichajes y las entrevistas agradables son un buen recurso. Con la relajación del momento, Julen Lopetegui, entrenador del Sevilla, descubrió en la prensa mexicana su opinión por el mexicano Jesús ‘Tecatito’ Corona: "Es mi debilidad desde que coincidí con él en Oporto". Corona tiene 27 años y lleva varias temporadas en el fútbol luso. Es internacional con su país y se desenvuelve entre el puesto de lateral y extremo derecho.

RECOMIENDA SU FICHAJE

"Yo lo traería con los ojos cerrados. Si no ha salido es porque imagino que el Oporto pediría mucho dinero pero ha sido de los mejores jugadores de la liga de Portugal y si me preguntas te diría que lo ficharía con rotundidad", explicaba el técnico sevillista a Fútbol Picante, quien alargaba sus elogios: "El prototipo es Corona, es una de mis debilidades, es un extraordinario jugador, tiene mucho talento, una capacidad de control de juego y situaciones ofensivas muy alta, una velocidad importante". El jugador llegó en 2015 a Portugal procedente del Twente holandés por una cantidad que ronda los 10 millones de euros. Nadie duda que la opinión del entrenador del Sevilla es sincera, pero sin olvidar que no hay nada más agradable que elogiar a un jugador en la prensa de su país.

