Elche - Sevilla: Horario y dónde ver y escuchar el partido

Hay un recurso tópico en el mundo del fútbol que se utiliza siempre para olvidar el último tropiezo: pasar página. Eso es lo que pretende el Sevilla en la tarde de hoy (16.15 horas) frente al Elche, aún con el recuerdo de la cruel eliminación en el Camp Nou. El Sevilla no se puede parar. Tiene por delante la pelea por seguir metido en los puestos de Liga de Campeones y la aventura en Alemania. "No tengo nada que decir a las críticas... Nos dedicamos a entrenar, no a estar pendiente de esa otra parte del fútbol. Estuvimos más cerca de lo que podríamos haber imaginado antes de empezar los dos partidos. Nos tenemos que centrar en lo que viene, pero no soy nadie para contestar a las críticas. Para adelante, es lo que hacemos. El año pasado nos eliminó el Mirandés y seguimos para adelante. Este año, el Barcelona y seguiremos adelante también", dijo ayer Lopetegui.

Se han quedado en Sevilla Bono, Aleix Vidal y Koundé. Todo indica que en el once inicial habrá cambios ya que el equipo viene de un exigente duelo contra el Barcelona. Sin duda, la mejor forma de lamerse las heridas es con una victoria.

Horario y dónde ver y escuchar el Elche-Sevilla

- Hora y día: El Elche-Sevilla se disputará este sábado 6 de febrero a las 16.15 horas en el estadio Martínez Valero.

- Canales: El encuentro se podrá disfrutar en directo en televisión a través de Movistar LaLiga, canal de pago de Movistar+, que se puede ver a través de las plataformas Orange, Jazztel y Mitele Plus.

- Retransmisión en Cope: Pueden escuchar la retransmisión en Cope Más Sevilla (105.8FM) desde media hora antes del encuentro y a través de nuestras aplicaciones de Tiempo de Juego y Cope en todas las emisoras a nivel nacional.