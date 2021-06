El ejemplo de superación de Canales

Desde su llegada al Real Betis se ha convertido en un referente total para la afición, en un líder dentro del campo0 y en un ejemplo absoluto de superación. Las lesiones que había tenido a lo largo de su carrera lo convertían en un fichaje de alto riesgo, pero la dirección deportiva comandad por Serra Ferrer en aquella época y el empeño de Quique Setién en su llegada, hicieron posible que el club de La Palmera se hiciese con este pedazo de jugador que no ha hecho más que revalorizarse en todo este tiempo: "Quique Setién me llamaba casi todos los días para que fichara por el Betis. Es uno de los pasos más importantes que he dado en mi carrera y estoy muy agradecido. Aquí en el Betis he encontrado el sitio y creo que ellos también me han encontrado a mí. Han sido caminos que se han cruzado y los dos estamos en el mismo punto y queremos la misma cosa".

Llegar al sitio correcto en el momento oportuno.@SergioCanales ha encajado en el @RealBetis como anillo al dedo.#InformeCanalespic.twitter.com/2bgoptcq0C — Informe+ en Movistar+ (@InformePlus) June 24, 2021

UN ESPEJO PARA SUS COMPAÑEROS Y PARA SUS JEFES

El reportaje también recoge testimonios de compañeros de Canales en el Betis, como Andrés Guardado o Joaquín Sánchez, así como de exfutbolistas que ocupan diferentes roles en el club, como Rafael Gordillo y Alexis Trujillo. "Es puro pulmón, dándote apoyos, asistencias, dándote desmarques, llegando de segunda línea. Sergio, si dura el partido 190 minutos, a él le vendría hasta mejor", afirmaba Joaquín.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Tres lesiones que marcan una carrera, que determinan una forma de encarar el fútbol y la vida.



La historia de @SergioCanales, el jueves 24 a las 22:00h en @vamos. #InformeCanalespic.twitter.com/NQdl3RR3nD — Informe+ en Movistar+ (@InformePlus) June 16, 2021

Él mismo reconocía que "a veces para algún compañero seré pesado porque estoy todo el rato pidiéndola", explicaba. De todo esto y de mucho más ha hablado largo y tendido el centrocampista en un reportaje con los compañeros de Vamos en Movistar.