Cordón hace magia con Idumbo

Sólo con la imagen que ilustra este texto podríamos hacer toda una tesis sobre la cruda realidad del Sevilla: Lukebakio le lleva las maletas a Idumbo. El único jugador que le queda al Sevilla con cierto aire de estrella carga con las maletas del joven jugador que es enviado a Mónaco para salvar una situación límite. Hasta ahí tiene que rebajarse este mediocre Sevilla. Claro que es una lectura deformada de la pura realidad, porque se trata de un amigo que despide a otro... Pero no me digan que no les ha llamado la atención la imagen. Lukebakio, que se recupera de unas molestias en el sóleo, también echa cubos de agua fuera... Una anécdota deformada, pero son las imágenes que ya se repiten en este Sevilla descabezado. La última fue ver a Badé suelto por el Sánchez-Pizjuán en su despedida, sin saber qué hacer.

Pero vayamos al centro de la noticia. Cordón, en medio de una planificación incalificable, ha hecho magia con Idumbo. Con el agua al cuello, ha encontrado en su exequipo (Mónaco) una mano amiga salvadora que le ha soltado algo más de diez millones de euros por un proyecto de futbolista que no ha demostrado aún nada en la alta competición. La operación es extraordinaria porque costó 400.000 euros. Aunque para los que viven en sueños irreales será mala porque estaban convencidos que costaría 40 en unos años. Esto que ha ocurrido es lo más cercano a hacer magia. De un día para otro, Cordón ha cerrado una operación que le da cierto aire para encarar el tramo final del mercado. Los nombres de Carmona, Iheanacho y Vargas están encima de la mesa para hacer caja. El siguiente movimiento será inscribir a Vlachodimos. ¿Y después? Deberá seguir sacando conejos de la chistera para reforzar un equipo que llega a final de agosto con demasiadas necesidades. Esperemos unos días para ver cómo queda la foto final.