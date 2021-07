Cordón: "Si no fichamos, nos quedaremos con lo que tenemos"

Es el tiempo del mercado de fichajes, pero en el real Betis son más que conscientes de que hasta que se acerque la fecha del final del mismo será prácticamente imposible cerrar las plantillas. Eso se desprende de las palabras del máximo responsable de la dirección deportiva, Antonio Cordón, que ya ha dejado caer que será muy complicado reforzar al equipo: "Todo irá llegando y si no llega, tenemos los jugadores necesarios para afrontar la temporada y hacerlo lo mejor posible. El mercado está muy parado, nosotros tampoco estamos demasiado activos porque la situación no nos lo permite. Son pocas cosas las que podemos hacer y las que hagamos, hacerlas lo mejor posible, que nos mejore el nivel que tenemos, que realmente venga a sumar. Si no es así, nos quedaremos con lo que tenemos, que es muy bueno. Hay que ser consecuentes para sacar rendimiento a lo que tenemos", exlpicaba el alto ejecutivo del Betis.

Del mismo modo se refería a la posibilidad de las salidas: "Todo a su tiempo. A ver qué recursos tenemos porque no sabemos lo que puede o no llegar. No nos podemos desprender de jugadores que luego no los puedas cubrir. A ver el míster qué va viendo, todos los jugadores inician de nuevo y todos con muchas ganas de agradar y hacerlo bien".

EL CENTRAL, LA GRAN PRIORIDAD

Reconocía el ex del Villarreal que entre las exigencias de Manuel Pellegrini se encuentra la llegada de un central que, tras la salida de Mandi, se ha convertido en un absoluta prioridad: "La prioridad número uno es esa, el central. Pero tiene que venir alguien que sea un activo para el Betis y que nos mejore realmente. Estamos trabajando poco a poco, jugando una partida de mus o póker y no tirar el órdago en el inicio de la partida. Esperar pacientemente a cuando se pueda hacer algo y si no, en la cantera tenemos a jugadores que pueden sumar. También han vuelto jugadores que han estado cedidos y que lo han hecho bien y que nos pueden aportar".