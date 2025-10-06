COPE
Copa del Rey: Toledo-Sevilla y Atlético Palma del Río-Betis

En la mañana de este lunes se han sorteado las eliminatorias de la primera ronda de la Copa del Rey, que se jugarán entre el martes 28 y el jueves 30 de octubre

Sevilla - Publicado el

El sorteo de la primera ronda de la Copa del Rey ha enfrentado al Sevilla con el CD Toledo, equipo que milita en Tercera RFEF, y al Betis con el Atlético Palma del Río, de Primera Andaluza. Los encuentros se disputarán entre el martes 28 y el jueves 30 de octubre. 

Estos primeros emparejamientos, en los que la distancia con los rivales es sideral, han dejado una curiosa historia. Sergio León, quien tuviera protagonismo en el Betis hace algunos años, se enfrentará al conjunto bético. El delantero continúa en activo y vivirá una bonita experiencia: "Ojalá tenga la suerte de marcar. Va a ser una experiencia única jugar en Palma contra el equipo de mi corazón". Seguro que será protagonista cuando se acerque ese encuentro.

El Sevilla, por su parte, jugará en un campo que al aficionado le suena algo más: el Salto del Caballo. Allí ha llegado a jugar cuando militaba en Segunda División.

