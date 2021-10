Celta-Sevilla (0-1): Ganar

Después del parón por los partidos de las selecciones nacionales y tras el varapalo de la derrota en Granada, el Sevilla jugaba en Vigo para cambiar el rumbo y devolver esa sonrisa perdida en el último encuentro de Liga. La alegría llegó, pero ni mucho menos por lo visto en el encuentro, sino por el resultado, que es el fin de todo. El Sevilla volvió a dejar muchas dudas, recibió varias ocasiones en contra y la única que tuvo en todo el partido la anotó Rafa Mir en una buena definición con la izquierda.

���� Así ha sonado en Cope Más Sevilla el gol de @RafaMir33 narrado por @IsaacEscalera en la victoria del Sevilla frente al Celta. pic.twitter.com/7LsOBb0fs8 — DeportesCOPESevilla (@DeportesCopeSE) October 17, 2021

Tuvo similitudes al partido de Los Cármenes porque en la primera mitad era todo insulso, sin profundidad, muy previsible. No pasó nada en la primera parte. Lopetegui necesitaba mover el árbol al descanso para ir a por el triunfo, aunque siguieron los mismos protagonistas, con Augustinson y Oliver Torres debutando esta temporada. El sueco es el primer jugador de ese país en enfundarse la elástica del Sevilla. Y no estuvo mal. Fernando, junto a un buen Rekik, jugó de central y Gudelj de pivote. Una defensa rarita, pero era forzada por las bajas del sancionado Diego Carlos y el tocado Koundé. Nivel bajo de Rakitic, que no termina de arrancar y sustitución empieza a pasar de castaño a oscuro. Porque su ritmo es muy bajo, no aporta nada. Ocampos, muy precipitado, aunque siempre lo intenta y físicamente lo necesita el Sevilla. En la segunda mitad, nada cambió. Todo siguió igual. No hubo sustituciones. Pero como el técnico vasco vio que no funcionaba el Sevilla, metió en el terreno de juego a Suso y Deleney. Y subieron el nivel. Aumentaron el ritmo del partido y la calidad del mismo. De las botas del gaditano, surgió el gol. Aunque con suerte porque su golpeo desde la frontal salió rebotado hacia los pies de Mir.

A partir de ahí, la película no cambió mucho porque el Celta seguía generando peligro, mucho peligro con un balón al palo de Santi Mina y ocasión de Nolito. Le caben muchos análisis al partido, muchas críticas, pero como diría Luis Aragonés: ganar, ganar y volver a ganar. Sin embargo, el resultado no cambió y el Sevilla se coloca con 17 puntos.

Ficha técnica:

RC Celta de Vigo (0): Dituro; Hugo Mallo, Aidoo, Murillo, Javi Galán; Fran Beltrán (Thiago Gallardo, minuto 81), Brais Méndez, Denis Suárez; Nolito (Cervi, minuto 72), Iago Aspas y Santi Mina.

Sevilla FC (1): Bono; Jesús Navas, Fernando, Rekik, Gudelj, Augustinsson; Joan Jordán (Óscar, minuto 72), Rakitic (Delaney, minuto 52); Óliver Torres (Suso, minuto 52), Rafa Mir (Erik Lamela, minuto 66) y Ocampos (Acuña, minuto 72).

Goles: 0-1, minuto 54: Rafa Mir.

Árbitro: De Burgos Bengoetxea, vasco. Amarillas para Brais Méndez, Rakitic, Jesús Navas, Joan Jordán y Iago Aspas.