Castro: "Lopetegui es parte de nuestro presente y futuro"

El regreso a la Europa League ha cogido al Sevilla con el rostro torcido por los últimos malos resultados. Desde el golpe mortal recibido en la Copa del Rey, el equipo no ha levantado la cabeza. Es más, con el paso de los partidos ha ido sumando malos resultados y empeorando la imagen. Sin tiempo para acunarse en la tristeza, el Sevilla ha viajado a Rumanía. El jueves por la tarde (18:55 horas) se enfrenta al Cluj. El presidente, Pepe Castro, espera que la Europa League vuelva a activar al grupo: "Los resultados en los últimos partidos no han podido ser los esperados, pero esta competición para nosotros es especial. Somos el equipo que más veces la ha ganado, somos uno de los favoritos, pero eso hay que demostrarlo. Tenemos que seguir adelante. Esta competición es importante para nosotros”.

El Sevilla llegó a tierras rumanas con las maletas cargadas de necesidad e inquietud. Según el presidente, es momento de mantener la calma y la confianza: "Hay un proyecto claro de presente y futuro. Las cosas no han salido, pero hay confianza en el grupo técnico formado. Los técnicos y la plantilla van a empezar a ganar y estaremos donde tenemos que estar. Si no estuviera preocupado sería un irresponsable. Dentro de la preocupación hay que tener confianza”.

Los malos resultados siempre dejan al entrenador al borde del precipicio, aunque Lopetegui cuenta con el máximo respaldo. Castro no acepta ninguna duda: "Es parte de nuestro presente y futuro. Confiamos igual que cuando comenzamos en junio. No hay dudas con el entrenador. Hemos hecho este planteamiento en esta plantilla, reforzada en enero. Confiamos en que las cosas irán bien, como han ido en otras épocas. Hay confianza. Pero no estamos tan mal, estamos dentro o cerca de nuestro objetivo”.

Si pincha aquí puede escuchar las declaraciones íntegras de Castro dentro de nuestro programa de deportes de hoy miércoles 19 de febrero