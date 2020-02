Carriço no se entrena y está próxima su marcha

Daniel Carriço está muy cerca de acabar su etapa como jugador del Sevilla. Las negociaciones entre la entidad de Nervión y el Wuhan Wuhan Zull siguen avanzando y el central ya no se ha ejercitado este jueves en la ciudad deportiva José Ramón Cisneros Palacios. El mercado de la Superliga china cierra a finales de febrero, por lo que Carriço, ante las pocas oportunidades que le está dando Lopetegui y ante la oportunidad de firmar su último gran contrato, no ha dudado su destino, pese a que sea una competición menor. La oferta que tiene el defensa portugués encima de la mesa es de 4 millones de euros por temporada. Además, el futbolista le comunicó al club la oferta hace unas semanas y el propio Sevilla, al finalizar contrato Carriço a final de temporada, no se va a oponer a esta operación.

Con esta pérdida casi asegurada, la plantilla del Sevilla se queda muy corta de efectivos atrás. Diego Carlos, Koundé y Sergi Gómez, como únicos centrales. Por lo que todo hace indicar, que Gudelj jugará en más de una ocasión como zaguero.