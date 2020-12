Caro Ledesma: “Creo que podemos ganar la Junta”

A doce días de la Junta de Accionistas del Real Betis Balompié todo se dinamitó el día de la Inmaculada Concepción, ya que fue en la fecha que la plataforma “Es posible otro Betis” lanzó un comunicado con varios accionistas de renombre. Junto a Lorenzo Serra Ferrer, uno de las personas que quieren cambiar el Betis es Joaquín Caro Ledesma, que ya estuvo en el club, aunque salió disgustado del mismo por la poca participación. En una extensa entrevista, se han tocado los principales temas de actualidad de la entidad verdiblanca.

Sobre la situación económica. “Siempre pasa lo mismo y se avecina una ampliación de capital. Creo que no es justo para los béticos. El 13 de noviembre me reuní con Ángel Haro y José Miguel López Catalán, pero mi sorpresa fue el lunes siguiente cuando escucho a Josemi en Canal Sur arremeter contra Lorenzo. No me llama Ángel durante la semana y lo hace el 24 para volver a citarme. A día de hoy no conozco si mis propuestas las aceptaron. Para el Betis, la económica es muy preocupante. Han fracasado porque es muy evidente. El año pasado fracasaron. Incluso, lo admitió el presidente Ángel Haro. El proyecto de ABA ha llegado a su fin y hay que buscar alternativas".

Serra Ferrer. “Cuando tienes la suerte de acertar con la gente adecuada, como con Lorenzo, no hay que quitarlo. Se toma la decisión de despedir a Lorenzo y eso ha sido el error. Nosotros entendemos que el área deportiva hay que ponerla en las manos de Don Lorenzo Serra Ferrer”.

Peñas béticas. “Tienen mucho que decir las peñas, los pequeños accionistas. Lo bueno para el Betis era estar todos juntos. Todos somos todos. La paz social sería buena. El Betis debería estar en Europa, deberíamos estar entre los seis o siete primeros todos los años"

Junta. “Vamos a la Junta con la intención de ganar y si no ganamos, no pasa nada. Estamos trabajando para ello. En ningún caso le cerraremos las puertas a Ángel Haro y José Miguel López Catalán porque son accionistas importantes. Nombraremos un presidente entre todos los consejeros, pero no será inmediato. El proyecto deportivo es Lorenzo Serra Ferrer”.