Caparrós: "Estoy sufriendo por no ser el revulsivo"

A Joaquín Caparrós no le están saliendo bien las cosas. Nada bien. Él mismo lo reconoce, aunque nadie puede negarle la experiencia que acumula y le sirve para interpretar el momento actual. Por eso, el técnico utrerano ha aprovechado su comparecencia ante los medios para calmar los ánimos:

"Hay que transmitir confianza a los jugadores, que salieron tocados de Vigo. Tenemos que enganchar a la gente. Los sevillistas estarán ahí, lo dice el socio cuatro mil y pico...".

La desilusión cala hondo en el alma de Caparrós, quien asume la situación con honestidad:

"Es la peor situación a nivel social a la que me he enfrentado. Estoy sufriendo por no ser el revulsivo que el sevillismo esperaba que yo fuera, y también como sevillista. Estoy sufriendo como cualquier sevillista. Es la peor situación social que hemos vivido. No se puede pedir más. La afición nos ha dado tanto, que ahora somos nosotros quienes debemos dar. A ver si mañana lo conseguimos. Estoy poniendo todo de mi parte para que el grupo, en lo anímico, esté bien. Vivo en esta ciudad, y a nivel social, la situación es difícil. El fútbol son resultados, y entiendo que el aficionado esté desilusionado".

El utrerano es consciente de que la guerra civil interna que atraviesa el Sevilla puede estallar en cualquier momento, por lo que ha evitado cargar el encuentro con más responsabilidad o presión sobre sus futbolistas.

Caparrós introducirá cambios en el once. No podrá contar con Isaac Romero, sancionado, y está muy preocupado por las molestias que arrastra Kike Salas, actualmente el mejor jugador de la plantilla. Comienza la cuenta atrás para una cita trascendental.