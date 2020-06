De Caparrós a Lopera: un derbi con solera

Un derbi es un partido muy diferente. No tiene comparación. Y cuando se trata del derbi sevillano, hay que saber qiue se trata de un encuentro que se juega varias semanas antes de la fecha que se marca en el calendario. Por eso no es de extrañar que Del Nido, Serra, Loren y algunos más hayan empezado ya a disputar en encuentro con una guerra de declaraciones que ahora ha tenido continuidad en las palabras de Joaquín Caparrós y del mítico Manuel Ruiz de Lopera.

El eterno entrenador utrerano del Sevilla explicaba a los compañeros de Cuatro que "no hay partido mejor que un derbi para el Sevilla porque vamos a empezar sumando". Joaquín Caparrós, tira para casa y hace una comparación entre los dos clubes sevillanos que escocerá un poco en Heliópolis. "El Betis es al Sevilla lo que el Sevilla al Barcelona", comentaba.

Como es normal, estas palabras y las anteriores de Del Nido han levantado ampollas en el Real Betis, aunque bien es cierto que en el caso de Lopera, su entrevista con los compañros de La Sexta se centró más en atizar a los actuales dirigentes del Betis que en referirse al Sevilla FC: "¿Diferencia sideral? Hay diferencia, pero lo que yo veo también es que el Betis no tiene los jugadores que tiene que tener. Hay que buscar a los Jarni, Alfonso, Finidi, Denilson, Marcos Assunçao… Hay que buscar a alguno de esos. No hay distancia sideral porque ir al Madrid y decirle 'Alfonso, vente para acá' y 'Madrid, ¿cuánto necesitas? tanto, toma el dinero y me lo llevo'. Y eso no lo hacen ahora". Para rematar comentando que "he sido el único presidente que ha tenido al Betis en Primera y al Sevilla en Segunda”.Aquí puedes escuchar su intervención.

MONCHI SALE A PONER PAZ

Al que parece no haberle gustado un pelo este clima de prepotencia que se está creando, sobre todo en su equipo, el Sevilla F.C., es al jefe de todo, con permiso de su presidente José Castro, Ramón Rodríguez Verdejo, Monchi. El de San Fernando utilizó twiter para lanzar un mensaje de mesura y de humildad, muy en contra, por ejemplo, de lo esgrimido por Caparrós y Del Nido.