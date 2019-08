Camarasa y Junior, en la operación de salida del Betis

El director deportivo del Crystal Palace, Dougie Freedman, se encuentra en Sevilla negociando por Víctor Camarasa, que sigue concentrado en Montecastillo con sus compañeros. El jugador valenciano estuvo cedido la temporada pasada en el Cardiff, que ha descendido a la segunda división inglesa, dejando buenos detalles de su calidad en la Premier, anotando 5 goles y repartiendo 4 asistencias en sus 32 partidos en Inglaterra.

El Betis pagó hace dos temporadas 7 millones de euros por el 80% del pase del futbolista con una claúsula de 25 millones de euros y una vinculación hasta 2022. Según Daily Mail, el conjunto inglés en el que milita el portero español Vicente Guaita ha ofrecido 15 millones de euros, de los que tres irían a las arcas del Levante. Recordar que la Premier League cierra su mercado el próximo 8 de agosto.

Junior es el otro jugador que parece salir con más fuerza, más que Lo Celso, cuyas operaciones con el Tottenham siguen paradas, y que otros equipos como el Nápoles o el Atlético de Madrid se habrían interesado por él, ya que James Rodríguez parece que continuará en el Real Madrid.

Nuestra compañera de Cope Barcelona, Helena Condis, atendió a Deportes Cope Sevilla el pasado miércoles, donde habló de la situación del lateral hispano-dominicano y la posibilidad de la llegada de Juan Miranda: "El Barça no está dispuesto a pagar más de 20 millones de euros porque Junior llegaría como el suplente de Jordi Alba, mientras que el Betis pide diez millones de euros más. El club azulgrana tiene el sí del jugador y no ha querido escuchar otras ofertas que ha tenido encima de la mesa. Miranda no entraría en la operación porque no quiere ser moneda de cambio y quiere salir como moneda de cambio".