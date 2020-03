El Betis no para y ya tiene "muchas cosas avanzadas" en cuanto a fichajes

A pesar de los problemas generados por el coronavirus, el Real Betis Balompié no se ha parado. El Director General de la entidad verdiblanca, Federico Martínez Feria, ha querido destacar varios puntos en la actualidad del equipo, entre los que destaca el trabajo en cuanto a fichajes que se está haciendo de cara a la próxima temporada. Según Martínez Feria "ya hay muchas cosas avanzadas" en ese sentido.

Del mismo modo, uno de los problemas principales que sufrirá el Betis tiene que ver con el hecho de que la disputa de la Liga se vaya más allá del 30 junio, teniendo en cuenta que hay varios jugadores que tienen sus contratos supeditados a esa fecha, ya que hay futbolistas cedidos (Camarasa, Aitor Ruibal o Álex Alegría), otros sobre los que pesa una opción de compra de otro club (Sanabria, Francis o Kaptoum), un caso de un jugador que debe comprar el equipo bético en esa fecha (Pedraza) e, incluso, un futbolista que termina contrato (Antonio Barragán). Son varias aristas que habrá que ir puliendo cuando el mundo del fútbol tome un decisión uniforme en torno a estas situaciones.

"EL BETIS PUEDE RETENER A SUS MEJORES JUGADORES"

También, se puede dar el caso de que no se reanude la competición, lo que supondría un daño económico importante para todos los clubes. En este sentido lo que sí ha querido aclarar el Director General es que “el Betis, aún no yendo a Europa, la próxima temporada puede retener a los jugadores. Nosotros nos caracterizamos por hacer presupuestos desde la prudencia. La temporada anterior que acudimos a la UEFA, tuvimos unos ingresos por valor de unos 14 millones de euros. Los ingresos ordinarios nos permiten tener más beneficio, no contemplamos dar pérdidas en la cuenta de resultados. No sólo eso. En esta temporada, la planificación es mejorar la plantilla y en esto estamos trabajando. No sólo mantener, sino mejorar”, explicaba Martínez Feria.

Puedes escuchar lo más interesante de las declaraciones de Mártinez Feria pinchando aquí.

