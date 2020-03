Joaquín aboga por "terminar la Liga", pero, "sin público", no lo ve claro

Joaquín Sánchez, jugador del Real Betis Balompié y eterno capitán del equipo, ha querido atender a los medios oficiales del club de La Palmera para dejar clara su postura de que la Liga se vuelva a reanudar y que no se dé por concluida.

El extremo verdiblanco se refería a la decisión tomada por la RFEF, en conjunción con la LFP, de suspender el campeonato hasta nueva orden. Por el momento, lo ve más que lógico. “Viendo lo que está sucediendo es lo más normal, porque no se sabe cuándo va a acabar esto. Ponerse una fecha o un inicio de la temporada creo que es cogerse los dedos. Estamos en un momento en el que lo primordial es que la gente se cure, que este virus terminemos de matarlo… Y a partir de ahí, debe haber un tiempo de adaptación a la vida normal que hace ver difícil una fecha para poder reanudar todo esto”, explicaba.

"SOLO PIENSO EN CUÁNDO VAMOS A VOLVER"

El '17' bético le da vueltas a la cabeza en esta complicada situación y, a pesar de su genial humor, también tiene las preocupaciones propias de cualquier ser humano: "Es a lo que más le doy vueltas a la cabeza, al volver. A la vida, la normalidad vendrá, cuanto antes mejor. Pero el tema que comentábamos antes, las fechas para cuándo volvamos a jugar. Tengo muchas dudas, porque hay que recuperar la forma, el asunto de que la gente pueda ir a los estadios, porque esto de que comience LaLiga sin gente en los estadios yo no lo veo. Es un fracaso no reanudar LaLiga lo antes posible, pero me cuesta ver un final que deje a todo el mundo contento. La situación es grave y esto lo que hay que hacer es verlo día a día. No creo que cuando el Gobierno dé por finalizado el estado de alarma diga que todo el mundo para la calle, porque va a parecer la pista de los coches de choque en la Feria. Eso es lo que más vueltas le doy en el día a día. ¿Un espectáculo para la gente? Comenzar, que no sé si será bueno o malo, los partidos sin público o que algunos, los primeros, sean sin público y que luego puedan entrar… Es una decisión difícil”, señaló.

Puedes escuchar la comparecencia completa de Joaquín pinchando aquí.

También te puede interesar

La cuarentena de Rubi y del Betis