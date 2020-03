Impresionante gesto de una entidad que quiere estar a la altura de las circunstancias que estamos viviendo como es el Real Betis Balompié. En estos momentos en los que nuestros abuelos son las personas de más riesgo y con las que tenemos que tener todos mil ojos con el afán de protegerlos y cuidarlos, el club verdiblanco quiere estar más cerca que nunca de sus mayores y brindarles todo su apoyo a través de una inciativa que está dando mucho que hablar. La campaña, denominada 'El Betis más cerca', tiene como objetivo acercarse a sus socios más veteranos, mandarles un mensaje de ánimo y fuerza, conocer en qué situación se encuentran durante este estado de alarma e intentar ayudarles en su día a día. En concreto, el comunicado oficial dice así:

'El Real Betis Balompié y su Fundación han puesto en marcha la iniciativa 'El Betis más cerca', que pretende conocer en qué situación se encuentran sus abonados más veteranos y en mayor riesgo de vulnerabilidad por esta crisis sanitaria del COVID-19, además de mandarles un mensaje de ánimo y fuerza en esta situación tan excepcional.

Los consejeros y empleados del Real Betis forman parte de esta campaña solidaria. Todos ellos se están poniendo en contacto vía telefónica desde el pasado sábado con los 2.100 abonados de más de 70 años de la entidad. La iniciativa arrancó con llamadas a los 236 socios mayores de 75 años y, progresivamente, se irá contactando con los socios de edades inferiores hasta los 70 años.

El Real Betis pone en marcha esta iniciativa porque considera que debe tener "un papel activo" en esta crisis, "apoyando a nuestros abonados, conociendo el estado de las personas en situación de mayor riesgo y poder colaborar con ellos si fuera necesario", asegura María Victoria López, consejera responsable del Área Social.

El objetivo de esta acción es "contactar con todos los abonados veteranos, poder hablar con ellos, mandarles toda nuestra fuerza y, por supuesto, conocer su estado de salud, si están acompañados en casa y, en caso de detectar algún problema, realizar un seguimiento e intentar ayudarles en su día a día", explica Rafael Muela, gerente de la Fundación Real Betis'.

Por otra parte el arquero del Real Betis Joel Robles ha querido mandar este mensaje a todo el público en general para intentar recaudar fondos en beneficio de nuestros sanitarios, que tanto están dando la cara para protegernos a todos: "David Soria ( portero del Getafe ) y yo, Joel Robles ( portero del Real Betis ), con la ayuda de Getafe Sport, hicimos una campaña para ayudar al HOSPITAL DE GETAFE. Vivimos momentos complejos a causa de la pandemia COVID-19 que castiga a la humanidad. Nuestros sanitarios y sanitarias están haciendo un esfuerzo descomunal y, desde GetafeSPORT, queremos ayudarles de forma concreta...". En este enlace tienes todos los datos necesarios para ayudar en esta noble causa.

JUANMI SE APUNTA A VOLVER A JUGAR TRAS EL PARÓN

En lo estrictamente deportivo, ha sido una auténtica alegría ver recuperar el ánimo al delantero bético Juanmi Jiménez. El malagueño cumple más de 6 meses de baja por un problema en el pie que incluso le obligó a pasar por el quirófano, pero su objetivo es aprovechar este bajón en el ritmo de los entrenamientos para poder recuperar definitivamente la forma y regresar al mejor nivel una vez se reaunude la competición. Con este objetivo en la mente, Juanmi a explicado que "desgraciadamente, este parón me puede venir bien. Estoy haciendo trabajo de readaptación, metiéndole carga al pie y éste me está respondiendo bien. A partir de ahí, con ganas e ilusión de estar con el equipo y que vuelva todo a la normalidad, y ojalá acabe jugando esos once partidos y que se celebren como es debido". Aquí puedes ver la entrevista al completo del punta en los medios oficiales del club.