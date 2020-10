Barcelona-Sevilla (1-1): Puntazo de equipo valiente y honrado

El Sevilla realizó un gran partido en el Camp Nou. El conjunto de Lopetegui no consiguió ganar pero lo puso todo para hacerlo. Compitió de tú a tú ante el Barcelona que se vio maniatado en casi todo el choque. El equipo sevillista no deja de competir y ya era hora de verlo de esta forma en este estadio. No puntuaba en este escenario desde la temporada 11/12 quedando 0-0. Fue el día que le paró el penalti Javi Varas a Messi.

La valentía de Julen Lopetegui en el Camp Nou fue innegable. Presión altísima, muy ambicioso, con ganas de ganar y dejando sin argumentos al conjunto de Koeman. Tuvo un gran inicio de partido. Se adelantó con un tanto de De Jong, en un remate sensacional con la pierna izquierda. El holandés, y no sólo por el tanto, volvió a jugar un partido extraordinario. Pero tuvo la desgracia futbolística de que un minuto después de marcar, recibir el empate en un error grosero (y poco habitual) de Jesús Navas que lo aprovechó Coutinho. Todo esto ocurrió en los primeros diez minutos. Desde aquí, el Barcelona se encontró a un magnífico Sevilla, un equipo sólido, solidario, con ambición y nada miedoso, como en años anteriores. Porque el conjunto de Lopetegui salió como un equipo grande a ganar en el Camp Nou. La senda que está cogiendo el Sevilla es muy positiva porque continúa sin perder en Liga, ya son 18 encuentros consecutivos sin conocer la derrota en la competición liguera, siendo éste el récord en la historia del club.

Al conjunto no se le puede poner ninguna pega, e individualmente, a destacar el grandísimo encuentro de Koundé, maravilloso. Fernando ha hecho un despliegue espectacular, volviendo a dejar un sello de jugador caro. Acuña le ha dado esperanzas a los sevillistas con este fichaje porque completó un partido soberbio. Quizás Ocampos no estuvo fino y por ello fue uno de los primeros en salir sustituido.

No ganó, pero ahí quedó el partido del Sevilla en el Camp Nou. Planteamiento de equipo y entrenador grande.