F.C. Barcelona-Real Betis (5-2): El Betis se rompe

No se puede defender así en el campo del F.C. Barcelona. presentarte en el Nou Camp con la idea de jugar alegre y de presionar arriba está muy bien, pero sin intensidad defensiva atrás, sin ayudas de la gente de arriba, achicando balones solo con cuatro jugadores, es prácticamente imposible sacar nada positivo de la visita. Y lo peor no es equivocarte. lo peor es marcharte al descanso con el regalo de un empate que solo es fruto de la falta de acierto del rival y, aún así, no ser capaz de darte cuenta de que tienes que corregir cosas. eso es lo que le ha pasado hoy a El Ingeniero Pellegrini, que no ha sabido corregir su propios errores y le han pasado por lo alto. Del nivel de los jugadores defensivos también hablamos ahora en esta videocrónica.

FICHA TÉCNICA

FC Barcelona (5): Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Frenkie De Jong, Busquets (Pjanic, min. 85); Pedri, Dembelé (Trincao, min. 65), Ansu Fati (Messi, min. 46) y Griezmann (Braithwaite, min. 77).

Real Betis (2): Bravo; Emerson, Mandi, Bartra, Álex Moreno; Guido Rodríguez, William Carvalho; Joaquín (Ruibal, min. 62), Canales (Rodri, min. 85), Tello (Víctor Ruiz, min. 62): y Sanabria (Loren, min. 71).

Goles: 1-0, minuto 22: Dembelé. 1-1, minuto 45+: Sanabria. 2-1, minuto 48: Griezmann. 3-1, minuto 61: Leo Messi, de penalti. 3-2, minuto 73: Loren. 4-2, minuto 82: Leo Messi. 5-2, minuto 89: Pedri.

Árbitro: Cuadra Fernández, balear. Roja para Mandi. Amarillas para Ansu Fati, Pedri y Álex Moreno.