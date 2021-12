Athletic-Sevilla (0-1): Resistir, competir y ganar

El fútbol es tan maravilloso por partidos como el de hoy. Seguramente en Bilbao pensarán que el fútbol es el arte más lamentable que ha inventado el ser humano. Sin embargo, estamos ante, quizás, el único deporte que puede ganar el que menos lo merezca. Y eso ha pasado en San Mamés. No es que no lo haya merecido el Sevilla, porque bien lo ha peleado y sudado, sino que el Athletic, sobre todo en la primera mitad, las ha tenido de todos los colores. Lanzamientos al palo, parada espectacular de Bono, balones que salían fuera de milagro, centros peligrosos, pero sin puntería. Y el Sevilla llegó y marcó. Y vaya auténtico golazo de Delaney. Maravilloso remate desde la frontal del área con la izquierda para meterla por la escuadra de la meta de Unai Simón.

Así ha sonado en Cope Más Sevilla el gol de Delaney que ha dado la victoria al Sevilla en San Mamés.

⚽️ 0-1 Tomas Delaney.

��@IsaacEscalera#AthleticSevillaFCpic.twitter.com/CI1G4g9F2Y — DeportesCOPESevilla (@DeportesCopeSE) December 11, 2021

El equipo sevillista llegaba con media puntilla tras el fracaso de la Champions. Muy dolido después del varapalo, pero no muerto. Infinidad de bajas, cansancio acumulado, pero siempre competitivo. Tenía lo que tenía el técnico vasco. No había más. El triángulo poderoso defensivo, dos jugadores interiores actuando por banda porque no había más remedio y Rafa Mir en punta, porque tampoco tenía más remedio el entrenador. El esfuerzo ha sido titánico de los futbolistas. Calificar de partido más importante de la temporada este triunfo en Bilbao es atrevido, pero por todas las connotaciones, quizás lo sea.

El equipo se ajustó más en la segunda mitad y dejó de regalar ocasiones, enviando balones tontos e innecesarios a los delanteros rivales. Tuvo una muy clara Muniain, casi la única del segundo acto. Defendió de maravilla. Basculaba para ponerlo en los clinic de entrenadores, las ayudas eran frecuentes, no había espacios en los metros finales para el Athletic de Marcelino. Fue un derroche de entrega, casta y coraje. Nunca se rinde.

La peor noticia fue otra lesión, en este caso la de Augustinsson y la quinta amarilla de Fernando, que se perderá el partido ante el Atlético de Madrid.

Ficha técnica:

Athletic de Bilbao (0): Unai Simón; Lekue (Petxarromán, minuto 64), Yeray, Iñigo Martínez, Balenciaga; Nico Williams (Berenguer, minuto 75), Dani García (Zarraga, minuto 64), Vencedor, Muniain; Raúl García (Sancet, minuto 56) e Iñaki Williams.

Sevilla FC (1): Bono; Montiel, Koundé, Diego Carlos, Augustinsson (Rekik, minuto 64); Fernando, Delaney, Óliver Torres (Joan Jordán, minuto 64); Óscar (Gudelj, minuto 84), Rafa Mir (Munir, minuto 78) y Papu Gómez.

Goles: 0-1, minuto 37: Delaney.

Árbitro: Hernández Hernández, canario. Amarillas para Lekue, Dani García, Vencedor, Fernando, Rekik, Koundé e Íñigo Martínez.