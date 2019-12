APOEL-Sevilla (1-0): Derrota sin alma

Posiblemente, el Sevilla haya cerrado la fase de grupos de la Europa League realizando su peor partido de la temporada. Un nivel ni mucho menos aceptable dio el conjunto hispalente, pese a sacar un equipo plagado de suplentes y de canteranos, como Genaro, que debutaba. Con todo solucionado, los jugadores fueron de vacaciones a Nicosia, sin intensidad, sin ganas, sin casi orgullo por terminar una fase de grupos redonda. No hubo alma de campeón. Era un partido que sobraba, con casi todos los titulares en Sevilla, y con Ocampos jugando de titular en Chipre por su autoexpulsión de Valladolid. El aburrimiento iba subiendo por los cuerpos de los que veían el encuentro. Dabbur falló un penalti con 0-0 en el marcador, siendo ésta la única ocasión y el único disparo a puerta en toda la segunda mitad. Los suplentes no quieren (o no pueden) ser titulares. El Villarreal espera en Liga y todo lo que no sea ganar para Lopetegui acrecentaría esta derrota, que puede quedar en el olvido o, quizás, pueda aumentar las dudas. Pese a todo, el Sevilla necesita reforzarse en el mercado de invierno y darle salida a algunos jugadores. A Rony Lopes deben buscarle salida más pronto que tarde.

Apoel Nicosia (1): Belec; Mihajlovic, Alef, Merkis, Savic, Iuannou; Suleiman (Efrem, minuto 91), Matic, Lucas Souza, Jakolis (Makris, minuto 79) y Pavlovic (De Vincenti, minuto 70).

Sevilla FC (0): Bono; Pozo, Genaro, Sergi Gómez, Escudero; Joan Jordán (Óliver Torres, minuto 46), Gudelj, Rony Lopes, Ocampos, ‘Chicharito’ (Dabbur, minuto 46) y Bryan Gil (Pepe Mena, minuto 67).

Gol: 1-0, minuto 60: Savic.

Árbitro: Nikola Dabanovic (Montenegro). Amarillas para Escudero, Rony Lopes, Gudelj, Iuannou, Savic, Ocampos y Alef.