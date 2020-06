Un año del adiós de Reyes

El primer día de junio siempre estará vestido de luto en el Sevilla. José Antonio Reyes falleció hoy hace un año en un terrible accidente de tráfico cuyas consecuencias legales aún colean. Reyes siempre será una de las grandes referencias de la cantera sevillista, un jugador inigualable que vistió la camiseta de algunos de los equipos más potentes de Europa y cuya vinculación con el Sevilla será eterna por todo lo que le regaló al club.

SUS ÉXITOS DEPORTIVOS

Reyes ganó cinco UEFA Europa League, una Supercopa de Europa, una Premier League, una Liga, una Copa de la Liga de Portugal y una Community Shield inglesa. El utrerano lució las camisetas de equipos como el Sevilla, Arsenal, Benfica, Atlético de Madrid, Real Madrid... Sin duda, un viaje deportivo inigualable.

VISITA AL CEMENTERIO DE UTRERA

Ante la mirada de su padre, Francisco Reyes, el presidente del Sevilla FC, José Castro, ha depositado un ramo de flores donde descansan los restos de la leyenda del conjunto sevillista; gesto que también ha tenido el CD Utrera, representado igualmente por su máximo mandatario, Antonio Camino. Durante toda la jornada, las redes sociales se han llenado de recuerdos. Por ejemplo, Caparrós: “Hoy hace un año que nos dejó uno de los mayores talentos, por no decir el mayor, que nos ha dado la carretera de Utrera. Aún no me lo creo. Te marchaste siendo un mito y lo seguirás siendo de por vida. Te echamos mucho de menos, José Antonio”. El director deportivo, Monchi, reunió a la primera plantilla antes del entrenamiento para recordar a Reyes. Fue un emocionante minuto de silencio.