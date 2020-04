Ángel Haro: "Todos los que hemos negociado hemos demostrado una gran altura de miras"

El presidente del Real Betis, Ángel Haro, y su vicepresidente, José Miguel López Catalán, han querido mostrar su tremenda satisfacción por el acuerdo alcanzado con los empleados de alto nivel del club y los jugadres de la primera plantilla para consensuar una rebaja de sueldo que permita a la entidad no tener que acogerse a un ERTE que afecte al resto de trabajadores (más de 400). En una entrevista concedida a RTV Betis, explicaban que todo ha sido muy fácil gracias "a la calidad humana de la plantilla". En concreto, Haro se refería así al acuerdo alcanzado: "Estamos en una situación muy compleja, en cuanto a la crisis, que tiene un efecto duro en la economía para las empresas y para el Betis, también. Es un mundo de incertidumbre. Con los derechos de televisión, ticketing y otras vías de ingreso. Es difícil hablar de dinero cuando tenemos un problema grave sanitario pero es un ejercicio de responsabilidad y el escenario que podíamos contemplar que era que no se reanudara el campeonato llevaba a una situación difícil en lo económico para el Betis y estamos abocados a una solución sin ERTE y es de agradecer que todos los que hemos estado en las reuniones hemos tenido altura de miras. Hemos puesto por encima de todo al Betis, a su afición, a los trabajadores del Betis por supuesto. Si no hubiéramos llegado a este acuerdo hubiéramos desencadenado en un ERTE que hubiera afectado a las personas más vulnerables de los 400 trabajadores que tenemos en el club”, señalaba el mandatario verdiblanco.

LÓPEZ CATALÁN ABOGA POR TERMINAR LA COMPETICIÓN

Por otro lado, en lo que se refiere a los deportivo, José Miguel López Catalán ha querido dejar muy clara cuál es la postura del club en cuanto a la reanudación del campeonato nacional de Liga: "Vemos que es una situación muy compleja. Se están dando los pasos necesarios, como posponer la Eurocopa un año, dar prioridad a las ligas con respecto a las competiciones europeas… Y desde luego nosotros tenemos mucha ilusión en estos once partidos que quedan. No estamos contentos con la temporada que llevamos hasta ahora, no es la que esperábamos. Tuvimos un principio de temporada muy complicado con ciertos problemas que después se resolvieron y tenemos mucha ilusión en estos once que quedan”, manifestaba el dirigente.

Además de estos asuntos destacados, también se habló de otros muchos interesantes que puedes escuchar aquí en la entrevista completa.