Almería-Sevilla (0-1): El Sevilla ya está en semifinales

El Sevilla no para de ganar. Es una máquina de conseguir triunfos. En esta ocasión fue en Almería, ante un equipo que está jugándose el ascenso a Primera y que le puso complicaciones al equipo sevillista, pese a jugar con todos los suplentes. En la primera mitad, no se encontró cómodo el Sevilla porque era previsible y no encontraba la forma de hincarle el diente al conjunto de José Gomes. El debutante Papu Gómez fue el que intentó hacer algo distinto, pese a jugar en el costado izquierdo. Ya a la media hora de encuentro, se descolgó y partió más por dentro. Y por dentro participó en la mejor ocasión del Sevilla en esta primera parte con un buen balón filtrado a Ocampos que acaba en De Jong, aunque el guardameta Fernando estuvo atento. Le faltaba algo a los de Lopetegui. Sin goles al descanso.

Así ha sonado el triunfo del @SevillaFC ante la @U_D_Almeria en @COPESevilla. El gol de @Locampos15, que le da el pase a las semifinales de Copa del Rey, narrado por @IsaacEscalera. pic.twitter.com/dkMEtBHnQZ — DeportesCOPESevilla (@DeportesCopeSE) February 2, 2021

En la segunda mitad varió Lopetegui el sistema, pasando del 4-3-3 al 3-5-2, introduciendo a Munir por Gudelj y jugando con Ocampos por la izqueirda y Aleix por la derecha. El sistema no permitía despistes porque con sólo tres defensas, cualquier pérdida podría ser peligrosa. Y alguna salida del equipo almeriense hubo, pero sin consecuencias. Lopetegui introdujo a Suso (clave) y En-Nesyri. El gaditano volvió a destapar el tarro de las esencias. Fue el mejor en la media hora que jugó. Dio la asistencia de gol a Ocampos, que hizo un escorzo brutal de cabeza para adelantar al Sevilla. Y en los minutos finales volvió a servirle un gol cantado a Munir que no pudo resolver ante Fernando.

Triunfo del Sevilla para pasar a semifinales. El viernes será el sorteo.

Ficha técnica:

UD Almería (0): Fernando; Buñuel, De la Hoz, Chumi, Akieme; Petkovic (Cuenca, minuto 90), Robertone (Samu, minuto 76), Ramazani, Villalba (Carvalho, minuto 76), Lazo (Corpas, minuto 67); Villar (Sadiq, minuto 67).

Sevilla FC (1): Bono; Aleix Vidal, Koundé, Diego Carlos, Rekik; Fernando, Gudelj (Munir, minuto 46), Rakitic; Ocampos (Joan Jordán, minuto 80), De Jong (En-Nesyri, minuto 60) y ‘Papu’ Gómez (Suso, minuto 60).

Goles: 0-1, minuto 66: Ocampos.

Árbitro: Estrada Fernández, catalán. Amarillas para Corpas, Chumi y Silva (asistente de Lopetegui).